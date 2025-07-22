https://crimea.ria.ru/20250722/vsu-atakovali-avtobus-v-khersonskoy-oblasti--pogibli-troe-1148124761.html

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.07.2025

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое

В Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:18

2025-07-22T12:18

2025-07-22T12:24

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

атаки всу

владимир сальдо

новости сво

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148124001_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89bd83e6169b83599a05288e7f30d263.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в этом же округе в селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль. Пострадали мужчина и женщина 1955 года рождения. Оба доставлены в Скадовскую ЦРБ.Еще один террористический удар по гражданскому автомобилю враг нанес в Новой Каховке. Ранены два человека. Они доставлены в местную больницу, добавил губернатор.На прошлой неделе киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Два человека получили ранения.11 июля ВСУ авиабомбами разрушили пятиэтажку в Алешках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, новые регионы россии, новости