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ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.07.2025
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
В Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T12:18
2025-07-22T12:24
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в этом же округе в селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль. Пострадали мужчина и женщина 1955 года рождения. Оба доставлены в Скадовскую ЦРБ.Еще один террористический удар по гражданскому автомобилю враг нанес в Новой Каховке. Ранены два человека. Они доставлены в местную больницу, добавил губернатор.На прошлой неделе киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Два человека получили ранения.11 июля ВСУ авиабомбами разрушили пятиэтажку в Алешках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое

В Херсонской области от обстрелов ВСУ погибли три человека и семь ранены - Сальдо

12:18 22.07.2025 (обновлено: 12:24 22.07.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Голопристанском округе дрон ВСУ атаковал частный автобус. По предварительным данным, погибли три человека. Еще три мирных жителя пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в Скадовскую центральную районную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в этом же округе в селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль. Пострадали мужчина и женщина 1955 года рождения. Оба доставлены в Скадовскую ЦРБ.
Еще один террористический удар по гражданскому автомобилю враг нанес в Новой Каховке. Ранены два человека. Они доставлены в местную больницу, добавил губернатор.
На прошлой неделе киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Два человека получили ранения.
11 июля ВСУ авиабомбами разрушили пятиэтажку в Алешках.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУВладимир СальдоНовости СВОНовые регионы РоссииНовости
 
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