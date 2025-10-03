Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/samolet-an-2-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-sibiri--chto-izvestno-1149941270.html
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T15:04
2025-10-03T15:06
прокуратура красноярского края
красноярский край
происшествия
авиация
крушение самолета
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111179/03/1111790388_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e057ba6d4a489bbdb087abc1bb959acd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Уточняется, что на борту находились два человека.На месте работают девять человек и одна единица техники. На место едут дополнительные силы и средства МЧС России, а также медики.Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погибЛегкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погибСамолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111179/03/1111790388_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_8071a73965cb23fd967834afc20cdae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура красноярского края, красноярский край, происшествия, авиация, крушение самолета, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно

В Красноярском крае при жесткой посадке самолета Ан-2 погиб человек

15:04 03.10.2025 (обновлено: 15:06 03.10.2025)
 
© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2. Архивное фото
Самолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 17 часов по местному времени после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Борус" совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на борту находились два человека.
"Погиб один человек", - сообщили в краевом главке МЧС.
На месте работают девять человек и одна единица техники. На место едут дополнительные силы и средства МЧС России, а также медики.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
 
Прокуратура Красноярского краяКрасноярский крайПроисшествияАвиацияКрушение самолетаНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
16:15В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
16:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
15:59Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
15:41Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна
15:28В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
15:17Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
15:04Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
14:54Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
14:33Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю
14:07С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
13:39Берег Черного моря повторно очистили от мазута
13:21Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
13:13Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:56В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам
12:39ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
12:31С учетом мнения людей: в Феодосии благоустроят набережную
12:15ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
Лента новостейМолния