Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T15:04
2025-10-03T15:04
2025-10-03T15:06
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Уточняется, что на борту находились два человека.На месте работают девять человек и одна единица техники. На место едут дополнительные силы и средства МЧС России, а также медики.Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
В Красноярском крае при жесткой посадке самолета Ан-2 погиб человек
15:04 03.10.2025 (обновлено: 15:06 03.10.2025)