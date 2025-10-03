https://crimea.ria.ru/20251003/samolet-an-2-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-sibiri--chto-izvestno-1149941270.html

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T15:04

2025-10-03T15:04

2025-10-03T15:06

прокуратура красноярского края

красноярский край

происшествия

авиация

крушение самолета

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Уточняется, что на борту находились два человека.На месте работают девять человек и одна единица техники. На место едут дополнительные силы и средства МЧС России, а также медики.Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

красноярский край

