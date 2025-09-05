https://crimea.ria.ru/20250905/v-podmoskove-upal-legkomotornyy-samolet--pilot-pogib--1149237197.html
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, пилот...
2025-09-05T14:01
2025-09-05T14:01
2025-09-05T14:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, пилот воздушного судна погиб.
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
