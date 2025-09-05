Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
авиакатастрофа
самолет
москва
крушение самолета в подмосковье
подмосковье
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, пилот воздушного судна погиб.
Новости
В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб

14:01 05.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, пилот воздушного судна погиб.
 
