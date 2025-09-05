https://crimea.ria.ru/20250905/v-podmoskove-upal-legkomotornyy-samolet--pilot-pogib--1149237197.html

В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, пилот воздушного судна погиб.

