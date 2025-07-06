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Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
В Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали несколько человек, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T07:36
2025-07-06T07:36
2025-07-06T07:57
забайкальский край
самолет
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали несколько человек, сообщает региональный главк МЧС России.Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 11 человек.На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники, уточнили в спасательном ведомстве.Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. По предварительной информации надзорного ведомства, причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя.В конце июня легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Коломны – погибли люди. В мае запасной пустой топливный бак отсоединился у пролетающего самолета в Челябинске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГВ Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвыЧисло жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, самолет, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье – пострадали восемь человек
07:36 06.07.2025 (обновлено: 07:57 06.07.2025)