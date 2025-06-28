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В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T15:13
2025-06-28T15:13
2025-06-28T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Как следует из сообщения, легкомоторный самолет ЯК-18Т разбился в поле в районе деревни Паново в городском округе Коломна.Причиной ЧП, согласно одной из версий, стала неисправность двигателя из-за перегрева. К устранению последствий аварии привлекли 23 человека и 8 единиц техники."Разрушений на земле после крушения самолета нет", – уточняется в сообщении.Ранее в этот день Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморье, в районе аэродрома государственной авиации Новонежино, разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
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новости, подмосковье, самолет, авиакатастрофа, происшествия
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Коломны – есть жертвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как следует из сообщения, легкомоторный самолет ЯК-18Т разбился в поле в районе деревни Паново в городском округе Коломна.
"После крушения он загорелся, пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров. Предварительно, погибли четыре человека", – уточнили в экстренных службах.
Причиной ЧП, согласно одной из версий, стала неисправность двигателя из-за перегрева. К устранению последствий аварии привлекли 23 человека и 8 единиц техники.
"Разрушений на земле после крушения самолета нет", – уточняется в сообщении.
Ранее в этот день Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморье, в районе аэродрома государственной авиации Новонежино, разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб.
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