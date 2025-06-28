https://crimea.ria.ru/20250628/v-podmoskove-razbilsya-samolet--est-zhertvy-1147558305.html

В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы

В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы

Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T15:13

2025-06-28T15:13

2025-06-28T15:13

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самолет

авиакатастрофа

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Как следует из сообщения, легкомоторный самолет ЯК-18Т разбился в поле в районе деревни Паново в городском округе Коломна.Причиной ЧП, согласно одной из версий, стала неисправность двигателя из-за перегрева. К устранению последствий аварии привлекли 23 человека и 8 единиц техники."Разрушений на земле после крушения самолета нет", – уточняется в сообщении.Ранее в этот день Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморье, в районе аэродрома государственной авиации Новонежино, разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, самолет, авиакатастрофа, происшествия