Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250628/v-podmoskove-razbilsya-samolet--est-zhertvy-1147558305.html
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T15:13
2025-06-28T15:13
новости
подмосковье
самолет
авиакатастрофа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Как следует из сообщения, легкомоторный самолет ЯК-18Т разбился в поле в районе деревни Паново в городском округе Коломна.Причиной ЧП, согласно одной из версий, стала неисправность двигателя из-за перегрева. К устранению последствий аварии привлекли 23 человека и 8 единиц техники."Разрушений на земле после крушения самолета нет", – уточняется в сообщении.Ранее в этот день Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморье, в районе аэродрома государственной авиации Новонежино, разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, подмосковье, самолет, авиакатастрофа, происшествия
В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы

Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Коломны – есть жертвы

15:13 28.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как следует из сообщения, легкомоторный самолет ЯК-18Т разбился в поле в районе деревни Паново в городском округе Коломна.
"После крушения он загорелся, пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров. Предварительно, погибли четыре человека", – уточнили в экстренных службах.
Причиной ЧП, согласно одной из версий, стала неисправность двигателя из-за перегрева. К устранению последствий аварии привлекли 23 человека и 8 единиц техники.
"Разрушений на земле после крушения самолета нет", – уточняется в сообщении.
Ранее в этот день Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморье, в районе аэродрома государственной авиации Новонежино, разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ
В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
 
НовостиПодмосковьеСамолетАвиакатастрофаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Путин назвал еще одну боевую задачу России
15:36Большая пробка на Ялтинской трассе - что случилось
15:13В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
15:06В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
14:55В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
14:42Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
14:20В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины
13:39Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
13:10ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
12:58Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
12:31Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
12:05Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
11:51Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение
11:27"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
11:1016 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе
10:39Еще 8 дронов ВСУ сбиты над Крымом и двумя областями России
10:25В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
10:02"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
09:51В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
09:22Крымский мост сейчас: с утра растет большая очередь
Лента новостейМолния