https://crimea.ria.ru/20250518/toplivnyy-bak-otsoedinilsya-u-samoleta-v-nebe-nad-chelyabinskom-1146519216.html

Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском

Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском

Запасной пустой топливный бак отсоединился у пролетающего самолета в Челябинске в воскресенье, он найден в лесном массиве, информации о пострадавших не... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T11:12

2025-05-18T11:12

2025-05-18T11:15

челябинск

новости

происшествия

самолет

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145342063_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_86212d867e8e62dd1b53dc7022d0a536.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Запасной пустой топливный бак отсоединился у пролетающего самолета в Челябинске в воскресенье, он найден в лесном массиве, информации о пострадавших не поступало, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Местные СМИ в воскресенье публикуют видео из Челябинска, где якобы зафиксировано падение предмета из пролетавшего самолета.Силами МЧС России велись поиски упавшего фрагмента.Позже пресс-центр добавил, что бак обнаружен в лесном массиве, возгорания не было, пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

челябинск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, новости, происшествия, самолет, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)