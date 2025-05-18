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Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском
Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском
Запасной пустой топливный бак отсоединился у пролетающего самолета в Челябинске в воскресенье, он найден в лесном массиве, информации о пострадавших не... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T11:12
2025-05-18T11:15
челябинск
новости
происшествия
самолет
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Запасной пустой топливный бак отсоединился у пролетающего самолета в Челябинске в воскресенье, он найден в лесном массиве, информации о пострадавших не поступало, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Местные СМИ в воскресенье публикуют видео из Челябинска, где якобы зафиксировано падение предмета из пролетавшего самолета.Силами МЧС России велись поиски упавшего фрагмента.Позже пресс-центр добавил, что бак обнаружен в лесном массиве, возгорания не было, пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинск, новости, происшествия, самолет, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском

Запасной пустой топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском

11:12 18.05.2025 (обновлено: 11:15 18.05.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымМЧС России
МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Запасной пустой топливный бак отсоединился у пролетающего самолета в Челябинске в воскресенье, он найден в лесном массиве, информации о пострадавших не поступало, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Местные СМИ в воскресенье публикуют видео из Челябинска, где якобы зафиксировано падение предмета из пролетавшего самолета.
"По системе 112 поступило сообщение о происшествии - падении фрагментов пролетающего самолета. К указанному в сообщении месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)", - говорится в сообщении.
Силами МЧС России велись поиски упавшего фрагмента.
Позже пресс-центр добавил, что бак обнаружен в лесном массиве, возгорания не было, пострадавших нет.
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ЧелябинскНовостиПроисшествияСамолетМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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