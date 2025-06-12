https://crimea.ria.ru/20250612/chislo-zhertv-krusheniya-samoleta-v-indii-vyroslo-do-310-chelovek-1147170756.html
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T19:36
2025-06-12T19:36
2025-06-12T19:23
индия
в мире
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147170597_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_713d0f9290e7a893a912cb05ea7e4423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.Как отмечают СМИ, на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон, находились 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. По информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.Как указывает РИА Новости, самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе, когда судно достигло максимальной высоты в 190 метров, однако затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома. По предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа.Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. заверяют СМИ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147170597_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_259db6c2866281e0562488f9b9dcc85a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
До 310 человек выросло число погибших при авиакатастрофе в Индии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости.
В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.
"Свыше 310 человек стали жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии", - говорится в публикации.
Как отмечают СМИ, на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон, находились 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. По информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.
Как указывает РИА Новости, самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе, когда судно достигло максимальной высоты в 190 метров, однако затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.
Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома. По предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа.
Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. заверяют СМИ.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.