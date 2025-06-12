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Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек
Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T19:36
2025-06-12T19:23
индия
в мире
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.Как отмечают СМИ, на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон, находились 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. По информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.Как указывает РИА Новости, самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе, когда судно достигло максимальной высоты в 190 метров, однако затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома. По предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа.Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. заверяют СМИ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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индия, в мире, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости
Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек

До 310 человек выросло число погибших при авиакатастрофе в Индии

19:36 12.06.2025
 
© AP Photo Ajit SolankiСтоловая в здании, в котором застрял хвост пассажирского самолета после крушения в Индии
Столовая в здании, в котором застрял хвост пассажирского самолета после крушения в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo Ajit Solanki
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости.
В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.
"Свыше 310 человек стали жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии", - говорится в публикации.
Как отмечают СМИ, на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон, находились 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. По информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.
Как указывает РИА Новости, самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе, когда судно достигло максимальной высоты в 190 метров, однако затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.
Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома. По предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа.
Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. заверяют СМИ.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.
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ИндияВ миреПроисшествияАвиакатастрофаКрушение самолетаНовости
 
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