https://crimea.ria.ru/20250612/chislo-zhertv-krusheniya-samoleta-v-indii-vyroslo-do-310-chelovek-1147170756.html

Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек

Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Число жертв крушения самолета в Индии выросло до 310 человек

Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T19:36

2025-06-12T19:36

2025-06-12T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 290 человек погибли в результате падения пассажирского самолета на жилой район в Индии. Об этом со ссылкой на газету New Indian Express пишет РИА Новости.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли. Однако позже стало известном об одном выжившем.Как отмечают СМИ, на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон, находились 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. По информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.Как указывает РИА Новости, самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе, когда судно достигло максимальной высоты в 190 метров, однако затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома. По предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа.Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. заверяют СМИ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости