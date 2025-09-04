Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб

https://crimea.ria.ru/20250904/legkomotornyy-samolet-razbilsya-v-ryazanskoy-oblasti--pilot-pogib-1149193136.html

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что воздушное судно Х-32 "Бекас" было задействовано на сельскохозяйственных работах.

