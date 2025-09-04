Рейтинг@Mail.ru
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T08:52
2025-09-04T09:09
рязанская область
происшествия
авиакатастрофа
самолет
авиация
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:398:2677:1904_1920x0_80_0_0_fe5e92527e5a7426702321d6c40d7a60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что воздушное судно Х-32 "Бекас" было задействовано на сельскохозяйственных работах.
рязанская область
рязанская область, происшествия, авиакатастрофа, самолет, авиация, новости
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

08:52 04.09.2025 (обновлено: 09:09 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости.
"Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области", – сообщают в экстренных службах.
Отмечается, что воздушное судно Х-32 "Бекас" было задействовано на сельскохозяйственных работах.
"Пилот легкомоторного самолета погиб", - уточнили в сообщении.
