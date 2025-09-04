https://crimea.ria.ru/20250904/legkomotornyy-samolet-razbilsya-v-ryazanskoy-oblasti--pilot-pogib-1149193136.html
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T08:52
2025-09-04T08:52
2025-09-04T09:09
рязанская область
происшествия
авиакатастрофа
самолет
авиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:398:2677:1904_1920x0_80_0_0_fe5e92527e5a7426702321d6c40d7a60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Пилот воздушного судна погиб. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что воздушное судно Х-32 "Бекас" было задействовано на сельскохозяйственных работах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье В Казани во время испытаний летательный аппарат рухнул на жилой дом На Украине разбился французский истребитель Mirage
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:326:2283:2038_1920x0_80_0_0_d8e1c026e990d184d5227b0b5a68f02a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия, авиакатастрофа, самолет, авиация, новости
Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
08:52 04.09.2025 (обновлено: 09:09 04.09.2025)