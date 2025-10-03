Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - ситуация утром в пятницу - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - ситуация утром в пятницу
Крымский мост - ситуация утром в пятницу
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T09:19
2025-10-03T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост - ситуация утром в пятницу

На Крымском мосту утром в пятницу нет очередей

09:19 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
