Крымский мост - ситуация утром в пятницу
Крымский мост - ситуация утром в пятницу
2025-10-03T09:19
2025-10-03T09:19
2025-10-03T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала годаВ Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
