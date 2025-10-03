https://crimea.ria.ru/20251003/dom-mollyuska-kak-chernoe-more-kormit-krym-i-vsyu-rossiyu-1149951771.html

Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию

Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик, сообщают в министерстве сельского хозяйства республики.На полуострове работают 137 предприятий, в том числе 25 мидийно-устричных ферм, и их число продолжает расти.Черное море против импортаКак отметил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, развитие аквакультуры в регионе – стратегическое направление. Санкции, закрывшие доступ к иностранной рыбе и моллюскам, побудили республику к наращиванию собственного производства.По его словам, в этом году мидийно-устричные фермы восстановились после "шторма века", прошедшего в ноябре 2023-го, что дало прирост по этой отрасли на 14%.Как выращивают деликатесыПроцесс выращивания мидий выглядит завораживающе просто и в то же время требует инженерной точности. В акватории устанавливают специальные линии с коллекторами – на них оседают молодые моллюски.До товарного размера мидия дорастает за два с половиной года. Факторы, определяющие урожай, – течение и кормовая база моря. Черноморские условия особенно благоприятны: здесь моллюски растут быстрее и считаются вкуснее, чем даже в Атлантике. Специалисты объясняют это уникальной соленостью воды и богатым составом планктона.Сегодня основными потребителями черноморских мидий и устриц остаются крымские рестораны и гостиницы. Однако часть продукции доставляется в охлажденном виде на материк.От шторма до рекордовШтормы остаются главным испытанием для фермеров. Потеря оборудования или коллектора может означать десятки тонн утраченной продукции. Чтобы защититься, предприятия используют массивные якоря весом до пяти тонн.Государство помогаетВ 2025 году предприятия получили свыше 6 млн рублей субсидий на возмещение затрат. Поддержка позволяет компенсировать расходы на закупку малька и икры, оплату труда и даже социальные отчисления. В разработке – новые меры, включая компенсацию недополученной прибыли и затрат на оборудование."Море кормит, а мы учимся его слушать"Несмотря на сложности с логистикой и отсутствие собственного питомника для выращивания спата устриц, крымские предприятия продолжают расширяться. Часть фермеров уже готовит проекты по созданию собственного производства молоди, чтобы полностью отказаться от импорта.В отрасли не сомневаются: за крымскими моллюсками будущее. Они не только укрепляют продовольственную безопасность страны, но и становятся новой визитной карточкой полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиВ Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры

