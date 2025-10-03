Рейтинг@Mail.ru
Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию
Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию
Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем... РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик, сообщают в министерстве сельского хозяйства республики.На полуострове работают 137 предприятий, в том числе 25 мидийно-устричных ферм, и их число продолжает расти.Черное море против импортаКак отметил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, развитие аквакультуры в регионе – стратегическое направление. Санкции, закрывшие доступ к иностранной рыбе и моллюскам, побудили республику к наращиванию собственного производства.По его словам, в этом году мидийно-устричные фермы восстановились после "шторма века", прошедшего в ноябре 2023-го, что дало прирост по этой отрасли на 14%.Как выращивают деликатесыПроцесс выращивания мидий выглядит завораживающе просто и в то же время требует инженерной точности. В акватории устанавливают специальные линии с коллекторами – на них оседают молодые моллюски.До товарного размера мидия дорастает за два с половиной года. Факторы, определяющие урожай, – течение и кормовая база моря. Черноморские условия особенно благоприятны: здесь моллюски растут быстрее и считаются вкуснее, чем даже в Атлантике. Специалисты объясняют это уникальной соленостью воды и богатым составом планктона.Сегодня основными потребителями черноморских мидий и устриц остаются крымские рестораны и гостиницы. Однако часть продукции доставляется в охлажденном виде на материк.От шторма до рекордовШтормы остаются главным испытанием для фермеров. Потеря оборудования или коллектора может означать десятки тонн утраченной продукции. Чтобы защититься, предприятия используют массивные якоря весом до пяти тонн.Государство помогаетВ 2025 году предприятия получили свыше 6 млн рублей субсидий на возмещение затрат. Поддержка позволяет компенсировать расходы на закупку малька и икры, оплату труда и даже социальные отчисления. В разработке – новые меры, включая компенсацию недополученной прибыли и затрат на оборудование."Море кормит, а мы учимся его слушать"Несмотря на сложности с логистикой и отсутствие собственного питомника для выращивания спата устриц, крымские предприятия продолжают расширяться. Часть фермеров уже готовит проекты по созданию собственного производства молоди, чтобы полностью отказаться от импорта.В отрасли не сомневаются: за крымскими моллюсками будущее. Они не только укрепляют продовольственную безопасность страны, но и становятся новой визитной карточкой полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиВ Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию

Крымская аквакультура нарастила объемы производства на 17% за год – лидером стали моллюски

17:46 03.10.2025 (обновлено: 17:47 03.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крым уверенно закрепляет за собой статус одного из главных российских центров аквакультуры. В 2025 году производство в отрасли выросло в среднем на 17%, причем лидерами стали живые моллюски, белый амур и толстолобик, сообщают в министерстве сельского хозяйства республики.
На полуострове работают 137 предприятий, в том числе 25 мидийно-устричных ферм, и их число продолжает расти.

Черное море против импорта

Как отметил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, развитие аквакультуры в регионе – стратегическое направление. Санкции, закрывшие доступ к иностранной рыбе и моллюскам, побудили республику к наращиванию собственного производства.
"Если раньше форель и устрицы ввозились из-за рубежа, то сегодня именно отечественные производители закрывают потребности рынка. Потенциал Черного моря практически безграничен", – подчеркнул он.
По его словам, в этом году мидийно-устричные фермы восстановились после "шторма века", прошедшего в ноябре 2023-го, что дало прирост по этой отрасли на 14%.
Как выращивают деликатесы

Процесс выращивания мидий выглядит завораживающе просто и в то же время требует инженерной точности. В акватории устанавливают специальные линии с коллекторами – на них оседают молодые моллюски.
"Мидия фильтрует морскую воду, оставляя себе все полезное. Именно поэтому она считается экологически чистым продуктом и настоящим источником белка", – рассказал замгендиректора одной устрично-мидийной фермы в Крыму Василий Рудаков.
До товарного размера мидия дорастает за два с половиной года. Факторы, определяющие урожай, – течение и кормовая база моря. Черноморские условия особенно благоприятны: здесь моллюски растут быстрее и считаются вкуснее, чем даже в Атлантике. Специалисты объясняют это уникальной соленостью воды и богатым составом планктона.
Сегодня основными потребителями черноморских мидий и устриц остаются крымские рестораны и гостиницы. Однако часть продукции доставляется в охлажденном виде на материк.
От шторма до рекордов

Штормы остаются главным испытанием для фермеров. Потеря оборудования или коллектора может означать десятки тонн утраченной продукции. Чтобы защититься, предприятия используют массивные якоря весом до пяти тонн.

Но, несмотря на все риски, планы у отрасли амбициозные: по некоторым фермам урожайность мидий и устриц приближается к 300 тоннам в сезон. В среднем же в Крыму сегодня производится около трех тысяч тонн аквакультуры в год.

Государство помогает

В 2025 году предприятия получили свыше 6 млн рублей субсидий на возмещение затрат. Поддержка позволяет компенсировать расходы на закупку малька и икры, оплату труда и даже социальные отчисления. В разработке – новые меры, включая компенсацию недополученной прибыли и затрат на оборудование.

"Мы работаем и над привлечение и удержанием сотрудников. Самым сложным является то, что после 2022 года кардинально изменились условия выхода в море. Так или иначе, крымское побережье сейчас напряженная территория и мы хотим, чтобы предприятия максимально с пониманием относились к тому, что выход теперь строго регламентирован. Поэтому выясняем, какие деньги они действительно могут недополучить из-за этого и помогаем", – пояснил Кратюк.

"Море кормит, а мы учимся его слушать"

Несмотря на сложности с логистикой и отсутствие собственного питомника для выращивания спата устриц, крымские предприятия продолжают расширяться. Часть фермеров уже готовит проекты по созданию собственного производства молоди, чтобы полностью отказаться от импорта.
В отрасли не сомневаются: за крымскими моллюсками будущее. Они не только укрепляют продовольственную безопасность страны, но и становятся новой визитной карточкой полуострова.
