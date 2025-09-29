Рейтинг@Mail.ru
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
За первые девять месяцев 2025 года объемы выработки товарной рыбы и рыбопосадочного материала в Крыму увеличилась почти на 75% по сравнению с 2024-м. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За первые девять месяцев 2025 года объемы выработки товарной рыбы и рыбопосадочного материала в Крыму увеличилась почти на 75% по сравнению с 2024-м. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления рыболовства и аквакультуры минсельхоза Крыма Татьяна Полякова.По ее словам, в регионе работает около 137 хозяйств, занимающихся аквакультурой. Основной прирост производства связан с форелью: на полуострове реализован пилотный кластерный проект, где рыба выращивается от икринки до товарной особи весом 3-5 килограммов за два сезона.Помимо форели, активно развивается выращивание моллюсков – устриц и мидий. По информации министерства, производство двустворчатых за девять месяцев выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Крымская продукция пользуется спросом не только на полуострове, но и в крупных российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург."Наши моллюски достаточно популярны. Мы даже, к сожалению, не можем обеспечить тот объем, который бы у нас хотели закупать", – добавила начальник управления.Полякова также рассказала о технологическом уровне современных хозяйств. Форелевое производство полностью оборудовано современными системами поддержания кислорода и давления, бассейны разделены по возрасту и весу рыбы, что позволяет оптимизировать рост и качество продукции.По словам эксперта, аквакультура в Крыму сталкивается с естественными рисками, включая водные ресурсы. Регион находится в пятилетнем цикле наполнения водных объектов, и хозяйства учитывают возможные риски, связанные с недостатком воды."На сегодняшний день есть места, где воды стало чуть меньше, но при ведении деятельности эти факторы рыбоводными хозяйствами предусматриваются. Прям каких-то "кричащих" моментов, где отсутствует вода или что-то гибнет, пока у нас таких звоночков не было. Очень надеемся на то, что все-таки осень нам даст побольше воды", – отметила Полякова.Она также вспомнила о последствиях "шторма века" 2023 года. Тогда непогода повредила ряд хозяйств. Начальник управления рассказала, что федеральный центр предоставил им трехлетнюю поддержку, начиная с 2024 года, включая возмещение части зарплаты сотрудников аквакультурных предприятий. Республиканский бюджет также выделил средства на поддержку отрасли, что позволило сохранить рабочие коллективы и обеспечить приобретение рыбопосадочного материала.Крымские власти активно поддерживают торговлю местной продукцией. На ярмарках жители и туристы могут приобрести свежую рыбу, включая форель. Их планируется в скором времени возобновить – ранее они были приостановлены из-за жаркой погоды и ограниченных холодильных мощностей.Ранее сообщалось, что промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промысел в Азовском и Черном морях опережает показателиРыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублейКак изменение климата влияет на рыбу в Черном море
крым
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев

Крым увеличилось производство аквакультуры и рыбопосадочного материала - минсельхоз

13:09 29.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За первые девять месяцев 2025 года объемы выработки товарной рыбы и рыбопосадочного материала в Крыму увеличилась почти на 75% по сравнению с 2024-м. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления рыболовства и аквакультуры минсельхоза Крыма Татьяна Полякова.
По ее словам, в регионе работает около 137 хозяйств, занимающихся аквакультурой. Основной прирост производства связан с форелью: на полуострове реализован пилотный кластерный проект, где рыба выращивается от икринки до товарной особи весом 3-5 килограммов за два сезона.
"Ее подращивают, а затем перевозят в морские садки. Рыба растет в благоприятных для выращивания условиях и дает очень хороший результат. Это предприятие реализует, как товарную рыбу, так и рыбопосадочный материал. И в том числе за счет этого предприятия, которое показывает очень высокие результаты по этому виду, обусловлен такой большой рост", – подчеркнула Полякова.
Помимо форели, активно развивается выращивание моллюсков – устриц и мидий. По информации министерства, производство двустворчатых за девять месяцев выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Крымская продукция пользуется спросом не только на полуострове, но и в крупных российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
"Наши моллюски достаточно популярны. Мы даже, к сожалению, не можем обеспечить тот объем, который бы у нас хотели закупать", – добавила начальник управления.
Полякова также рассказала о технологическом уровне современных хозяйств. Форелевое производство полностью оборудовано современными системами поддержания кислорода и давления, бассейны разделены по возрасту и весу рыбы, что позволяет оптимизировать рост и качество продукции.
По словам эксперта, аквакультура в Крыму сталкивается с естественными рисками, включая водные ресурсы. Регион находится в пятилетнем цикле наполнения водных объектов, и хозяйства учитывают возможные риски, связанные с недостатком воды.
"На сегодняшний день есть места, где воды стало чуть меньше, но при ведении деятельности эти факторы рыбоводными хозяйствами предусматриваются. Прям каких-то "кричащих" моментов, где отсутствует вода или что-то гибнет, пока у нас таких звоночков не было. Очень надеемся на то, что все-таки осень нам даст побольше воды", – отметила Полякова.
Она также вспомнила о последствиях "шторма века" 2023 года. Тогда непогода повредила ряд хозяйств. Начальник управления рассказала, что федеральный центр предоставил им трехлетнюю поддержку, начиная с 2024 года, включая возмещение части зарплаты сотрудников аквакультурных предприятий. Республиканский бюджет также выделил средства на поддержку отрасли, что позволило сохранить рабочие коллективы и обеспечить приобретение рыбопосадочного материала.
Полякова добавила, что в Крыму развивается не только морская отрасль, но и пресноводная. Выращивают карпа, белого амура, сазана, толстолоба, осетра, форель и моллюсков. На Южном берегу и в Сакском районе сосредоточена марикультура – выращивание водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих – хозяйства также работают в Джанкойской районе, на реках и озерах полуострова.
Крымские власти активно поддерживают торговлю местной продукцией. На ярмарках жители и туристы могут приобрести свежую рыбу, включая форель. Их планируется в скором времени возобновить – ранее они были приостановлены из-за жаркой погоды и ограниченных холодильных мощностей.
Ранее сообщалось, что промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%.
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море
