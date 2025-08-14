Рейтинг@Mail.ru
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
Правительство России выделило еще почти 150 миллионов рублей на поддержку рыбохозяйственной отрасли Севастополя. Об этом со ссылкой на соответствующее... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T17:40
2025-08-14T17:22
крым
новости крыма
рыбы
рыбный промысел в крыму
севастополь
новости севастополя
господдержка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148724885_0:67:1240:765_1920x0_80_0_0_ff5ffe5c623c062d05ecfdc37658b2fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило еще почти 150 миллионов рублей на поддержку рыбохозяйственной отрасли Севастополя. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что правительство Севастополя со своей стороны также поддерживает рыбаков: из регионального бюджета в этом году выделили почти 83 миллиона рублей, за эти деньги четыре рыбохозяйственных предприятия обновляют оборудование и ремонтируют суда.Как сообщалось накануне, правительство РФ направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из них Крым получит около 35 млн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей

17:40 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило еще почти 150 миллионов рублей на поддержку рыбохозяйственной отрасли Севастополя. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В прошлом году Севастополю было выделено порядка 174 миллионов рублей, сейчас — 149,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на оплату труда работников и социальные отчисления, включая взносы по ОМС. Такая мощная поддержка помогает рыбохозяйственным организациям снизить издержки и сохранить штат сотрудников", - сказал он.
Развожаев подчеркнул, что правительство Севастополя со своей стороны также поддерживает рыбаков: из регионального бюджета в этом году выделили почти 83 миллиона рублей, за эти деньги четыре рыбохозяйственных предприятия обновляют оборудование и ремонтируют суда.
"Статистика показала, что федеральная и региональная поддержка существенно помогает отрасли. К настоящему времени наши рыбаки выловили уже 17 тысяч тонн рыбы — почти на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - подытожил он.
Как сообщалось накануне, правительство РФ направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из них Крым получит около 35 млн.
