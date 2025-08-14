Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20250814/rybokhozyaystvennuyu-otrasl-sevastopolya-podderzhat-na-150-mln-rubley-1148725087.html

2025-08-14

2025-08-14T17:40

2025-08-14T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило еще почти 150 миллионов рублей на поддержку рыбохозяйственной отрасли Севастополя. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что правительство Севастополя со своей стороны также поддерживает рыбаков: из регионального бюджета в этом году выделили почти 83 миллиона рублей, за эти деньги четыре рыбохозяйственных предприятия обновляют оборудование и ремонтируют суда.Как сообщалось накануне, правительство РФ направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из них Крым получит около 35 млн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

