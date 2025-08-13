https://crimea.ria.ru/20250813/rybokhozyaystvennym-kompleksam-kryma-i-kubani-napravyat-240-mln-rubley--1148685466.html
Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
2025-08-13T10:14
2025-08-13T10:14
2025-08-13T10:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.В частности, предприятия Крыма получат государственную поддержку в объеме порядка 35 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Субсидии будут предоставлены в рамках реализации федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльСтанет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученыхРазлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле
10:14 13.08.2025 (обновлено: 10:29 13.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Субсидии будут направлены рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым и города Севастополя, а также Краснодарского края. Благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления", - говорится в сообщении.
Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.
В частности, предприятия Крыма получат государственную поддержку в объеме порядка 35 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Субсидии будут предоставлены в рамках реализации федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса".
