https://crimea.ria.ru/20250813/rybokhozyaystvennym-kompleksam-kryma-i-kubani-napravyat-240-mln-rubley--1148685466.html

Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей

Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей

Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T10:14

2025-08-13T10:14

2025-08-13T10:29

крым

новости крыма

краснодарский край

рыба

рыбный промысел в крыму

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79381f5f0321a521aaae9cfe61688121.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.В частности, предприятия Крыма получат государственную поддержку в объеме порядка 35 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Субсидии будут предоставлены в рамках реализации федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльСтанет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученыхРазлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, краснодарский край, рыба, рыбный промысел в крыму, правительство россии