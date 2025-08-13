Рейтинг@Mail.ru
Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.В частности, предприятия Крыма получат государственную поддержку в объеме порядка 35 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Субсидии будут предоставлены в рамках реализации федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса".
крым, новости крыма, краснодарский край, рыба, рыбный промысел в крыму, правительство россии
Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей

Правительство направит более 240 млн рублей рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани

10:14 13.08.2025 (обновлено: 10:29 13.08.2025)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Правительство направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Субсидии будут направлены рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым и города Севастополя, а также Краснодарского края. Благодаря финансированию компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления", - говорится в сообщении.
Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.
В частности, предприятия Крыма получат государственную поддержку в объеме порядка 35 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Субсидии будут предоставлены в рамках реализации федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса".
