Рейтинг@Mail.ru
"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251002/priyatnaya-anomaliya-skolko-turistov-ekhali-v-krym-na-avtobusakh-1149887537.html
"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах - РИА Новости Крым, 01.10.2025
"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
Межрегиональными автобусными маршрутами, соединяющими Крым с материком в разных концах страны, с начала года воспользовались 280 тысяч пассажиров, что почти на... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-02T06:07
2025-10-01T19:40
радио "спутник в крыму"
новости крыма
"крымавтотранс"
автобус
вячеслав мартынов
транспорт
статистика
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147465114_41:158:1078:741_1920x0_80_0_0_a8628a4eef3ddca1cba539c779ecd8a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Межрегиональными автобусными маршрутами, соединяющими Крым с материком в разных концах страны, с начала года воспользовались 280 тысяч пассажиров, что почти на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, в последнее время статистика свидетельствовала о том, что число людей, использующих автобусы, с каждым годом хотя бы немного, но уменьшается, однако 2025 год преподнес сюрпризы.При этом самый главный показатель роста – число пассажиров, использовавших автобусы на межрегиональных маршрутах, и он в этом году составил почти 15%, добавил руководитель транспортного предприятия."Рост на 14.9%, и как раз это коррелируется с объемами, которые называет Министерство курортов о количестве приезжих, увеличении турпотока. И если в 2024 году мы перевезли 244 тысячи пассажиров по междугородним направлениям, то в 2025 уже их было 280 тысяч", – уточнил Мартынов.Что касается внутренних направлений, то и здесь, по его словам, цифры говорят о том, что "сезон был достаточно успешен"."Если в июне мы перевезли 680 тысяч пассажиров, то в июле 748 и в августе 801 тысячу. Это говорит о том, что действительно нагрузка на наших перевозчиков и на нашу инфраструктуру была колоссальная, но все справились", – заключил он.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей заявил, что курортный сезон в Крыму продолжается, в подтверждение чего привел цифры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
https://crimea.ria.ru/20251001/kakim-budet-i-kak-dolgo-prodlitsya-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1149878296.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147465114_18:61:1075:854_1920x0_80_0_0_ddd0019dd7564ba57dbbc02c7ca39f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, "крымавтотранс", автобус, вячеслав мартынов, транспорт, статистика, крым
"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах

В Крым и из Крыма на автобусах с начала года проехали 280 тысяч пассажиров

06:07 02.10.2025
 
Автовокзал в Евпатории
Автовокзал в Евпатории
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Межрегиональными автобусными маршрутами, соединяющими Крым с материком в разных концах страны, с начала года воспользовались 280 тысяч пассажиров, что почти на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
По словам Мартынова, в последнее время статистика свидетельствовала о том, что число людей, использующих автобусы, с каждым годом хотя бы немного, но уменьшается, однако 2025 год преподнес сюрпризы.

"Обычно многие приезжают на машинах, пользуются железнодорожным транспортом. Но в этом году произошла приятная аномалия. Произошел рост пассажиропотока на 3,7%", – сказал Мартынов.

При этом самый главный показатель роста – число пассажиров, использовавших автобусы на межрегиональных маршрутах, и он в этом году составил почти 15%, добавил руководитель транспортного предприятия.
"Рост на 14.9%, и как раз это коррелируется с объемами, которые называет Министерство курортов о количестве приезжих, увеличении турпотока. И если в 2024 году мы перевезли 244 тысячи пассажиров по междугородним направлениям, то в 2025 уже их было 280 тысяч", – уточнил Мартынов.
Что касается внутренних направлений, то и здесь, по его словам, цифры говорят о том, что "сезон был достаточно успешен".
"Если в июне мы перевезли 680 тысяч пассажиров, то в июле 748 и в августе 801 тысячу. Это говорит о том, что действительно нагрузка на наших перевозчиков и на нашу инфраструктуру была колоссальная, но все справились", – заключил он.
Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей заявил, что курортный сезон в Крыму продолжается, в подтверждение чего привел цифры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Пляж в Ялте
Вчера, 18:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости Крыма"Крымавтотранс"АвтобусВячеслав МартыновТранспортСтатистикаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:09"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
06:40США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России
06:07"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
22:45В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой
22:33Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день
22:08Над Россией третью ночь подряд ожидаются магнитные бури и полярные сияния
21:56"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
21:47Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
21:39В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
21:25В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
21:0580 домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:48В Севастополе закрыли рейд
20:45"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях
20:24Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя
20:22В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
20:18СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
19:46Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
19:33Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
Лента новостейМолния