"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Межрегиональными автобусными маршрутами, соединяющими Крым с материком в разных концах страны, с начала года воспользовались 280 тысяч пассажиров, что почти на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, в последнее время статистика свидетельствовала о том, что число людей, использующих автобусы, с каждым годом хотя бы немного, но уменьшается, однако 2025 год преподнес сюрпризы.При этом самый главный показатель роста – число пассажиров, использовавших автобусы на межрегиональных маршрутах, и он в этом году составил почти 15%, добавил руководитель транспортного предприятия."Рост на 14.9%, и как раз это коррелируется с объемами, которые называет Министерство курортов о количестве приезжих, увеличении турпотока. И если в 2024 году мы перевезли 244 тысячи пассажиров по междугородним направлениям, то в 2025 уже их было 280 тысяч", – уточнил Мартынов.Что касается внутренних направлений, то и здесь, по его словам, цифры говорят о том, что "сезон был достаточно успешен"."Если в июне мы перевезли 680 тысяч пассажиров, то в июле 748 и в августе 801 тысячу. Это говорит о том, что действительно нагрузка на наших перевозчиков и на нашу инфраструктуру была колоссальная, но все справились", – заключил он.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей заявил, что курортный сезон в Крыму продолжается, в подтверждение чего привел цифры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

