Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-furoy-na-trasse--m-4-don-1149888153.html
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
В Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T15:45
2025-10-01T15:32
ростовская область
дтп
происшествия
новости
трасса м-4 "дон"
госавтоинспекция ростовской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149887870_28:0:1015:555_1920x0_80_0_0_6ef8223adde803d05759cd7c6be6b361.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.По предварительным данным, авария произошла на 860-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Водитель автомобиля Land Rover съехал на правую обочину и наехал на стоявший грузовик Mercedes-Benz с прицепом.На месте работают сотрудники ГАИ и следователи главка МВД по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погибМашины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149887870_151:0:891:555_1920x0_80_0_0_d2212a40575f73d64c13792d9b4603d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, дтп, происшествия, новости, трасса м-4 "дон", госавтоинспекция ростовской области
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области внедорожник врезался в грузовик на трассе М-4 "Дон" – погибли трое

15:45 01.10.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиТри человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 Дон
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла на 860-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Водитель автомобиля Land Rover съехал на правую обочину и наехал на стоявший грузовик Mercedes-Benz с прицепом.
"В результате ДТП погибли три человека: водитель Land Rover и два его пассажира 1987 года рождения и 2015 года рождения", – уточнили в полиции.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиТри человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 Дон
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
На месте работают сотрудники ГАИ и следователи главка МВД по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму
17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
 
Ростовская областьДТППроисшествияНовостиТрасса М-4 "Дон"Госавтоинспекция Ростовской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
18:21Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
18:14В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
18:06Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
17:58В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk
17:41В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
17:32Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили
17:16Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"
17:03Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
16:55В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону
16:44Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
16:37Две больницы Крыма получат медоборудование на 341 млн рублей
16:31Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
16:24Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения
16:13Новак оценил ситуацию на топливном рынке России
16:07Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
15:56Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года
15:45Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
15:334,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
15:20Житель Ялты получил 14 лет за госизмену
Лента новостейМолния