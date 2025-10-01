https://crimea.ria.ru/20251001/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-furoy-na-trasse--m-4-don-1149888153.html

Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"

Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"

В Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T15:45

2025-10-01T15:45

2025-10-01T15:32

ростовская область

дтп

происшествия

новости

трасса м-4 "дон"

госавтоинспекция ростовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.По предварительным данным, авария произошла на 860-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Водитель автомобиля Land Rover съехал на правую обочину и наехал на стоявший грузовик Mercedes-Benz с прицепом.На месте работают сотрудники ГАИ и следователи главка МВД по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погибМашины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе

ростовская область

2025

