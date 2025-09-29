https://crimea.ria.ru/20250929/tri-cheloveka-pogibli-i-26-poluchili-raneniya-v-dtp-v-krymu-1149816778.html

Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 26 получили различные травмы в результате ДТП, которые произошли на крымских дорогах в течение минувшей недели. Такие цифры приводит республиканское управление Госавтоинспекции.С участием пешеходов в Крыму произошло три аварии, в которых пострадали трое детей, уточнили в пресс-службе.В ГАИ по региону также рассказали, что за неделю правоохранители пресекли 141 факт управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 21 водитель привлечен повторно, им уже грозит уголовная ответственность.В период с 15 по 21 сентября в Крыму было зарегистрировано почти вдвое больше ДТП.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклахПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб

