Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250929/tri-cheloveka-pogibli-i-26-poluchili-raneniya-v-dtp-v-krymu-1149816778.html
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 26 получили различные травмы в результате ДТП, которые произошли на крымских дорогах в течение минувшей недели. Такие цифры приводит... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T11:56
2025-09-29T11:46
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 26 получили различные травмы в результате ДТП, которые произошли на крымских дорогах в течение минувшей недели. Такие цифры приводит республиканское управление Госавтоинспекции.С участием пешеходов в Крыму произошло три аварии, в которых пострадали трое детей, уточнили в пресс-службе.В ГАИ по региону также рассказали, что за неделю правоохранители пресекли 141 факт управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 21 водитель привлечен повторно, им уже грозит уголовная ответственность.В период с 15 по 21 сентября в Крыму было зарегистрировано почти вдвое больше ДТП.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклахПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму

В ДТП на дорогах Крыма за неделю три человека погибли и 26 травмированы

11:56 29.09.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 26 получили различные травмы в результате ДТП, которые произошли на крымских дорогах в течение минувшей недели. Такие цифры приводит республиканское управление Госавтоинспекции.
"В период с 22 по 28 сентября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых трое погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 26 получили ранения различной степени тяжести, в том числе шесть несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов в Крыму произошло три аварии, в которых пострадали трое детей, уточнили в пресс-службе.
В ГАИ по региону также рассказали, что за неделю правоохранители пресекли 141 факт управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 21 водитель привлечен повторно, им уже грозит уголовная ответственность.
В период с 15 по 21 сентября в Крыму было зарегистрировано почти вдвое больше ДТП.
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияГосавтоинспекция КрымаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
12:38В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день
12:37Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день
12:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:16В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет
11:56Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму
11:42На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
11:27Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске
11:20Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
11:03Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
10:49В Крым на неделе придет настоящая осень
10:31Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
10:08Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
09:55Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
Лента новостейМолния