Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в центре Симферополя утром в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T14:35
2025-09-28T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в центре Симферополя утром в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла на пересечении улиц Желябова и Гоголя. Машины от удара выбросило с дороги на забор и тротуар.В результате ДТП пострадали 20-летний водитель и 19-летний пассажир Nissan, их доставили в больницу.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе

В Симферополе два человека пострадали при столкновении иномарок на перекрестке

14:35 28.09.2025 (обновлено: 14:42 28.09.2025)
 
В ДТП на перекрестке в Симферополе пострадали два человека
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в центре Симферополя утром в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла на пересечении улиц Желябова и Гоголя. Машины от удара выбросило с дороги на забор и тротуар.
"По предварительным данным, водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Nissan", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали 20-летний водитель и 19-летний пассажир Nissan, их доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
