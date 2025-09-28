https://crimea.ria.ru/20250928/mashiny-vyleteli-na-trotuar-dva-cheloveka-postradali-v-dtp-v-simferopole-1149798859.html
Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
2025-09-28T14:35
2025-09-28T14:35
2025-09-28T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в центре Симферополя утром в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла на пересечении улиц Желябова и Гоголя. Машины от удара выбросило с дороги на забор и тротуар.В результате ДТП пострадали 20-летний водитель и 19-летний пассажир Nissan, их доставили в больницу.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
14:35 28.09.2025 (обновлено: 14:42 28.09.2025)