17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб

В Сочи несовершеннолетний водитель мопеда погиб при столкновении со стоящим автомобилем ГАЗель. Об этом сообщили в краевом главке МВД России. РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи несовершеннолетний водитель мопеда погиб при столкновении со стоящим автомобилем ГАЗель. Об этом сообщили в краевом главке МВД России.Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье днем на федеральной автомобильной дороге "Дублер курортного проспекта" в районе тоннеля.В воскресенье в Симферополе на перекрестке в центре города при столкновении двух иномарок пострадали два человека. Предварительной причиной ДТП стал выезд на красный сигнал светофора одного из водителей. Машины от удара выбросило с дороги на забор и тротуар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
