17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб - РИА Новости Крым, 28.09.2025
17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
В Сочи несовершеннолетний водитель мопеда погиб при столкновении со стоящим автомобилем ГАЗель. Об этом сообщили в краевом главке МВД России. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T17:54
2025-09-28T17:49
сочи
кубань
краснодарский край
происшествия
дтп
новости
мвд по краснодарскому краю
общество
транспорт
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи несовершеннолетний водитель мопеда погиб при столкновении со стоящим автомобилем ГАЗель. Об этом сообщили в краевом главке МВД России.Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье днем на федеральной автомобильной дороге "Дублер курортного проспекта" в районе тоннеля.В воскресенье в Симферополе на перекрестке в центре города при столкновении двух иномарок пострадали два человека. Предварительной причиной ДТП стал выезд на красный сигнал светофора одного из водителей. Машины от удара выбросило с дороги на забор и тротуар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
кубань
краснодарский край
17-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб

В Сочи в столкновении со стоящей ГАЗелью погиб 17-летний водитель мопеда

17:54 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи несовершеннолетний водитель мопеда погиб при столкновении со стоящим автомобилем ГАЗель. Об этом сообщили в краевом главке МВД России.
Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье днем на федеральной автомобильной дороге "Дублер курортного проспекта" в районе тоннеля.
"17-летний водитель мопеда Yamaha, двигаясь в сторону Адлера, допустил наезд на стоящее транспортное средство - автомобиль ГАЗель. В результате водитель мопеда скончался на месте происшествия в карете скорой помощи" - сообщил подробности случившегося замкомандира полка ДПС Госавтоинспекции УВД по Сочи Игорь Барабаш.
В воскресенье в Симферополе на перекрестке в центре города при столкновении двух иномарок пострадали два человека. Предварительной причиной ДТП стал выезд на красный сигнал светофора одного из водителей. Машины от удара выбросило с дороги на забор и тротуар.
Лента новостейМолния