На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T21:52
2025-09-29T21:52
краснодарский край
новости
происшествия
мвд по краснодарскому краю
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149839139_0:66:1650:994_1920x0_80_0_0_3d42a718a5f9169a7bc3207244754619.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди пострадавших двое детейПо данным правоохранителей, авария произошла в понедельник примерно в 18:10 в Староминском районе на автодороге Краснодар – Ейск. Водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
краснодарский край
РИА Новости Крым
Новости
краснодарский край, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

21:52 29.09.2025
 
© 23 МВДДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди пострадавших двое детей
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник примерно в 18:10 в Староминском районе на автодороге Краснодар – Ейск. Водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN.

"В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и два пассажира, пострадали трое пассажиров, из которых двое детей – мальчики 10 и 12 лет", – сообщили в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
