https://crimea.ria.ru/20250929/na-kubani-legkovushka-vletela-v-gruzovik--tri-cheloveka-pogibli-1149839286.html

На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли

На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли - РИА Новости Крым, 29.09.2025

На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли

В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T21:52

2025-09-29T21:52

2025-09-29T21:52

краснодарский край

новости

происшествия

мвд по краснодарскому краю

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149839139_0:66:1650:994_1920x0_80_0_0_3d42a718a5f9169a7bc3207244754619.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди пострадавших двое детейПо данным правоохранителей, авария произошла в понедельник примерно в 18:10 в Староминском районе на автодороге Краснодар – Ейск. Водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погиблиВ Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в автоНа Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп