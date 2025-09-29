https://crimea.ria.ru/20250929/na-kubani-legkovushka-vletela-v-gruzovik--tri-cheloveka-pogibli-1149839286.html
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T21:52
2025-09-29T21:52
2025-09-29T21:52
краснодарский край
новости
происшествия
мвд по краснодарскому краю
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149839139_0:66:1650:994_1920x0_80_0_0_3d42a718a5f9169a7bc3207244754619.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае трое человек погибли и еще трое пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, среди пострадавших двое детейПо данным правоохранителей, авария произошла в понедельник примерно в 18:10 в Староминском районе на автодороге Краснодар – Ейск. Водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погиблиВ Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в автоНа Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149839139_0:0:1325:994_1920x0_80_0_0_2aea748d7c5cea8c400a8fe9656f0cd5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп
На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани