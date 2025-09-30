https://crimea.ria.ru/20250930/molodezh-na-forume-istoki-sozdala-dnk-dlya-buduschikh-initsiativ-v-regionakh-1149859097.html

Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах

Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах

Концепцию развития молодежных региональных сообществ создали 150 молодых гуманитариев на завершающем съезде форума "Истоки". который проходит в Севастополе на... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T19:01

2025-09-30T19:01

2025-09-30T19:01

севастополь

молодежный историко-культурный форум "истоки"

новый херсонес

общество

молодежь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149858975_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dd7db6f6b1425d83179e4109af2f69e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Концепцию развития молодежных региональных сообществ создали 150 молодых гуманитариев на завершающем съезде форума "Истоки". который проходит в Севастополе на территории Нового Херсонеса. Об этом сообщили в пресс-службе форума.С 26 по 30 сентября в Севастополе на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" прошел заезд "Школа молодого гуманитария" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь. Форумы. Участниками стали 150 молодых гуманитариев из 44 регионов страны.Участники программы исследовали культурный код России на примере пространства Нового Херсонеса. Через командную работу, образовательные и творческие практики молодые гуманитарии учились видеть в истории и культуре основу для создания современных сообществ и новых форм их развития, отметили в пресс-службе.На полях форума молодые гуманитарии обсуждали диалог церкви и общества, учились выстраивать переговоры для сохранения наследия и укрепления ценностей. Важной частью стало определение потенциальных партнеров и ресурсов, необходимых для запуска программ.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" впервые запущен в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Уже в 2023-м состоялось открытие Круглогодичного молодежного образовательного историко-культурного центра "Истоки" в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодежь, но и молодые семьи с детьми.Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других. С 2024 года центр "Истоки" располагается на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовПевцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русскихВ Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, молодежный историко-культурный форум "истоки", новый херсонес, общество, молодежь, новости севастополя