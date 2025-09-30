https://crimea.ria.ru/20250930/molodezh-na-forume-istoki-sozdala-dnk-dlya-buduschikh-initsiativ-v-regionakh-1149859097.html
Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
Концепцию развития молодежных региональных сообществ создали 150 молодых гуманитариев на завершающем съезде форума "Истоки". который проходит в Севастополе на... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Концепцию развития молодежных региональных сообществ создали 150 молодых гуманитариев на завершающем съезде форума "Истоки". который проходит в Севастополе на территории Нового Херсонеса. Об этом сообщили в пресс-службе форума.С 26 по 30 сентября в Севастополе на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" прошел заезд "Школа молодого гуманитария" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь. Форумы. Участниками стали 150 молодых гуманитариев из 44 регионов страны.Участники программы исследовали культурный код России на примере пространства Нового Херсонеса. Через командную работу, образовательные и творческие практики молодые гуманитарии учились видеть в истории и культуре основу для создания современных сообществ и новых форм их развития, отметили в пресс-службе.На полях форума молодые гуманитарии обсуждали диалог церкви и общества, учились выстраивать переговоры для сохранения наследия и укрепления ценностей. Важной частью стало определение потенциальных партнеров и ресурсов, необходимых для запуска программ.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" впервые запущен в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Уже в 2023-м состоялось открытие Круглогодичного молодежного образовательного историко-культурного центра "Истоки" в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодежь, но и молодые семьи с детьми.Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других. С 2024 года центр "Истоки" располагается на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовПевцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русскихВ Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
На форуме "Истоки" создали концепцию развития молодежных сообществ в регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Концепцию развития молодежных региональных сообществ создали 150 молодых гуманитариев на завершающем съезде форума "Истоки". который проходит в Севастополе на территории Нового Херсонеса. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
С 26 по 30 сентября в Севастополе на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" прошел заезд "Школа молодого гуманитария" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь. Форумы. Участниками стали 150 молодых гуманитариев из 44 регионов страны.
"Участники заезда создали своего рода "ДНК" для будущих инициатив – прописали миссию и ценности, которые теперь смогут масштабировать в регионах. Это отправная точка для сотен новых событий и партнерств в молодежной среде", – рассказала директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.
Участники программы исследовали культурный код России на примере пространства Нового Херсонеса. Через командную работу, образовательные и творческие практики молодые гуманитарии учились видеть в истории и культуре основу для создания современных сообществ и новых форм их развития, отметили в пресс-службе.
На полях форума молодые гуманитарии обсуждали диалог церкви и общества, учились выстраивать переговоры для сохранения наследия и укрепления ценностей. Важной частью стало определение потенциальных партнеров и ресурсов, необходимых для запуска программ.
"Каждый регион подготовил собственную инструкцию по созданию отделения. В ней будут обозначены приоритетные направления на ближайший год и пошаговые действия, которые необходимо предпринять для их реализации", – подчеркнули организаторы.
Молодежный историко-культурный форум "Истоки" впервые запущен в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Уже в 2023-м состоялось открытие Круглогодичного молодежного образовательного историко-культурного центра "Истоки" в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодежь, но и молодые семьи с детьми.
Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других. С 2024 года центр "Истоки" располагается на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".
