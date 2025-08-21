https://crimea.ria.ru/20250821/pevtsov-v-sevastopole-raskryl-sekret-nepobedimosti-rossii-i-russkikh-1148900610.html

Певцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русских

Певцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россияне, русские – счастливые люди, и они непобедимы, потому что живут в стране, где никогда не заходит солнце и не заканчивается молитва в храмах. Об этом на творческой встрече в Севастополе сказал народный артист РФ, депутат ГД Дмитрий Певцов."Нам повезло с Родиной. Мы счастливые люди. Потому что мы россияне и живем в стране, где никогда не заходит солнце... и никогда не заканчивается молитва в наших православных храмах", – сказал Певцов.А потому "ничего подобного обороне Брестской крепости, или блокаде Ленинграда, или обороне Сталинграда ни в одной другой стране невозможно", сказал Певцов."Потому что мы Богом хранимая страна, и сила духа наших воинов она, конечно, основана на православной религии, которая в глубине каждого сердца. Несмотря на то, что мы многоконфессиональная, многонациональная страна", – добавил он.Причисляя к военным подвигам также беспримерные поступки гражданских людей, в том числе артистов в годы Великой Отечественной войны, артист подчеркнул, что это стало возможным, "потому что это русские люди".В частности, он рассказал историю о том, как в блокадном Ленинграде продолжал свою работу театр музыкальной комедии, каждый спектакль которого проходил при полном аншлаге, "люди с утра вставали в очередь за билетами, а обменять билет можно было на дневную пайку хлеба – 125 граммов".Певцов также упомянул судьбу одного из его артистов, который, получив извещения о гибели двоих из трех своих сыновей, продолжал слать жене письма от их имени. А когда получил похоронку на третьего их сына – вышел на сцену, чтобы играть для измученных войной людей веселую комедию, практически водевиля.Эти подвиги, по его словам, совершаются и сегодня, в чем, по его словам, он сам не перестает убеждаться.Они взяли в шефство те части, где служили их родные – сыновья, мужья. И вся их жизнь теперь посвящена вот этой гуманитарной работе. Они мотаются туда и возят все, что необходимо, товарищам мужа, брата, сына. Вообще у нас страна в этом смысле потрясающая, – заключил он.Свой творческий вечер в Севастополе артист завершил двумя композициями, которые иллюстрировали характер всей его встречи и беседы со зрителями. Ими стали романс "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось", которая ставится в "Ленкоме", где служит Певцов, с 1981 года, и песня "Город, которого нет", ставшей саундтреком к сериалу "Бандитский Петербург", где артист сыграл главную роль.Встреча с Дмитрием Певцовым прошла в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в рамках заезда "Семейные ценности" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.Мероприятия в рамках проекта проходят 18 – 22 августа. Участниками заезда стали семьи с детьми, члены семейных клубов, активисты общественных объединений и некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой детства, материнства и отцовства.Программа посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает лекции и тренинги о доверии и диалоге в семье, мастер-классы по воспитанию и преодолению конфликтов, консультации психологов, творческие вечера и экскурсии.Напомним, в пошлом году Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Певцов: "крымская земля – квинтэссенция русского духа" Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма

