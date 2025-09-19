https://crimea.ria.ru/20250919/zhurnalisty-ria-novosti-krym-proveli-master-klass-dlya-smi-iz-40-regionov-1149567111.html
Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 40 регионов
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 40 регионов России. Встреча прошла в рамках образовательного заезда "Истоки.Медиа" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе. Главная тема заезда - "Современные медиа для патриотических проектов". Он собрал медиаспециалистов и студентов -журналистов из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Саратова, Уфы, ДНР и других регионов России. Эксперт РИА Новости Крым рассказала будущим и настоящим коллегам о работе федеральных СМИ, основах медиакоммуникации и особенностях цитирования материалов. В ходе открытого диалога и мастер-класса участники освоили передовые подходы к формированию стратегических планов развития медийных проектов, а также получили навыки командной работы и межотраслевого взаимодействия. РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 40 регионов России. Встреча прошла в рамках образовательного заезда "Истоки.Медиа" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.
Главная тема заезда - "Современные медиа для патриотических проектов". Он собрал медиаспециалистов и студентов -журналистов из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Саратова, Уфы, ДНР и других регионов России.
Эксперт РИА Новости Крым рассказала будущим и настоящим коллегам о работе федеральных СМИ, основах медиакоммуникации и особенностях цитирования материалов.
"Цитирования — главный показатель СМИ, это показатель качества распространения контента. И, разумеется, ведущие журналисты ставят перед собой задачу добиться цитирования в крупных изданиях и пабликах. Поэтому понимать основные факторы, влияющие на распространение информации, должен каждый специалист медиаотрасли", - сказала Евгения Мартыненко.
В ходе открытого диалога и мастер-класса участники освоили передовые подходы к формированию стратегических планов развития медийных проектов, а также получили навыки командной работы и межотраслевого взаимодействия.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".
