В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму прошел финальный фестиваль проекта "Дорога в цирк 2025", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Всероссийский детский центр "Алые паруса" с 8 сентября по 1 октября стал площадкой для ежегодного творческого проекта. Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ.
В программе смены артисты цирка проводили мастер-классы, работала выставка, посвященная Юрию Никулину. Всего в проекте приняли участие 85 детей от 11 до 16 лет.
"Всероссийский творческий проект "Дорога в цирк 2025" – настоящая арена для творчества, обмена опытом и популяризации циркового искусства среди детей и подростков", – подчеркнули в пресс-службе.
Финальные события проекта – фестиваль циркового искусства – состоялись 24 и 25 сентября. Юные артисты из любительских коллективов России, Крыма и Донецкой Народной Республики показали номера в жанрах акробатики, жонглирования, хореографии и других цирковых направлений. Участников оценивали профессиональное и детское жюри, в которое вошли ведущие деятели циркового искусства страны.
Победителями фестиваля стали:
– Золото: "Приморские самоцветы" (Владивосток) и "Праздничная суета" (Тюменская область);
– Серебро: "Акапелло" (Московская область) и "Эквилибр на стульях" (Иваново);
– Бронза: "Эквилибр на катушках" и "Этюд на тростях" (Торез, ДНР).
Детское жюри вручило свое золото коллективу "Катюша" из ДНР, а приз зрительских симпатий получил номер "Игры самураев". Были вручены и специальные призы, включая награды "За верность традициям" и "За режиссуру".
"Цирк прекрасен! Он и воспитывает, и учит, и развивает. Благодаря проекту "Дорога в цирк" и судя по энтузиазму, которое мы видим от наших партнеров, у нас в стране произошло зарождение циркового детского любительского движения", – заключил генеральный директор цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве Максим Никулин.
Ранее сообщалось, что на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с 8 по 12 сентября участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" создали 15 исторических игр, посвященных ключевым событиям российской истории.
