Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025" - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-zavershilsya-vserossiyskiy-proekt-doroga-v-tsirk-2025-1149758485.html
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025" - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В Крыму прошел финальный фестиваль проекта "Дорога в цирк 2025", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T19:39
2025-09-26T19:25
крым
цирк
культура
искусство
дети
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149758679_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_79633085175b51519bad9312eb84de3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму прошел финальный фестиваль проекта "Дорога в цирк 2025", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.Всероссийский детский центр "Алые паруса" с 8 сентября по 1 октября стал площадкой для ежегодного творческого проекта. Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ.В программе смены артисты цирка проводили мастер-классы, работала выставка, посвященная Юрию Никулину. Всего в проекте приняли участие 85 детей от 11 до 16 лет.Финальные события проекта – фестиваль циркового искусства – состоялись 24 и 25 сентября. Юные артисты из любительских коллективов России, Крыма и Донецкой Народной Республики показали номера в жанрах акробатики, жонглирования, хореографии и других цирковых направлений. Участников оценивали профессиональное и детское жюри, в которое вошли ведущие деятели циркового искусства страны.Победителями фестиваля стали:– Золото: "Приморские самоцветы" (Владивосток) и "Праздничная суета" (Тюменская область);– Серебро: "Акапелло" (Московская область) и "Эквилибр на стульях" (Иваново);– Бронза: "Эквилибр на катушках" и "Этюд на тростях" (Торез, ДНР).Детское жюри вручило свое золото коллективу "Катюша" из ДНР, а приз зрительских симпатий получил номер "Игры самураев". Были вручены и специальные призы, включая награды "За верность традициям" и "За режиссуру".Ранее сообщалось, что на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с 8 по 12 сентября участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" создали 15 исторических игр, посвященных ключевым событиям российской истории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149758679_134:0:1867:1300_1920x0_80_0_0_1e45883cb75fc0d0c4230be82023c126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, цирк, культура, искусство , дети, новости, новости крыма, общество
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

Всероссийский проект "Дорога в цирк 2025" завершился фестивалем в Крыму

19:39 26.09.2025
 
© Фото предоставлено организаторами фестиваляВ Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В Крыму завершился всероссийский проект Дорога в цирк 2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму прошел финальный фестиваль проекта "Дорога в цирк 2025", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Всероссийский детский центр "Алые паруса" с 8 сентября по 1 октября стал площадкой для ежегодного творческого проекта. Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ.
© Фото предоставлено организаторами фестиваляВ Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В Крыму завершился всероссийский проект Дорога в цирк 2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В программе смены артисты цирка проводили мастер-классы, работала выставка, посвященная Юрию Никулину. Всего в проекте приняли участие 85 детей от 11 до 16 лет.
"Всероссийский творческий проект "Дорога в цирк 2025" – настоящая арена для творчества, обмена опытом и популяризации циркового искусства среди детей и подростков", – подчеркнули в пресс-службе.
© Фото предоставлено организаторами фестиваляВ Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В Крыму завершился всероссийский проект Дорога в цирк 2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
Финальные события проекта – фестиваль циркового искусства – состоялись 24 и 25 сентября. Юные артисты из любительских коллективов России, Крыма и Донецкой Народной Республики показали номера в жанрах акробатики, жонглирования, хореографии и других цирковых направлений. Участников оценивали профессиональное и детское жюри, в которое вошли ведущие деятели циркового искусства страны.
Победителями фестиваля стали:
– Золото: "Приморские самоцветы" (Владивосток) и "Праздничная суета" (Тюменская область);
– Серебро: "Акапелло" (Московская область) и "Эквилибр на стульях" (Иваново);
– Бронза: "Эквилибр на катушках" и "Этюд на тростях" (Торез, ДНР).
Детское жюри вручило свое золото коллективу "Катюша" из ДНР, а приз зрительских симпатий получил номер "Игры самураев". Были вручены и специальные призы, включая награды "За верность традициям" и "За режиссуру".
"Цирк прекрасен! Он и воспитывает, и учит, и развивает. Благодаря проекту "Дорога в цирк" и судя по энтузиазму, которое мы видим от наших партнеров, у нас в стране произошло зарождение циркового детского любительского движения", – заключил генеральный директор цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве Максим Никулин.
© Фото предоставлено организаторами фестиваляВ Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
В Крыму завершился всероссийский проект Дорога в цирк 2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
Ранее сообщалось, что на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с 8 по 12 сентября участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" создали 15 исторических игр, посвященных ключевым событиям российской истории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
 
КрымЦиркКультураИскусстводетиНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53Серия взрывов прогремела в Харькове
19:39В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
19:18В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
18:57Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
18:46"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
18:32Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО
18:21Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
18:11Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
17:58В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"
17:43В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты
17:37Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
17:22Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
17:18Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
16:58Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины
16:41В Крыму еще можно купаться – температура воды в море
16:26В Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты
16:06Кеосаян заряжал энергией и верой всех находившихся рядом с ним – Киселев
15:54В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
15:43Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова
15:39Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя
Лента новостейМолния