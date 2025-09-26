https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-zavershilsya-vserossiyskiy-proekt-doroga-v-tsirk-2025-1149758485.html

В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму прошел финальный фестиваль проекта "Дорога в цирк 2025", сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.Всероссийский детский центр "Алые паруса" с 8 сентября по 1 октября стал площадкой для ежегодного творческого проекта. Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ.В программе смены артисты цирка проводили мастер-классы, работала выставка, посвященная Юрию Никулину. Всего в проекте приняли участие 85 детей от 11 до 16 лет.Финальные события проекта – фестиваль циркового искусства – состоялись 24 и 25 сентября. Юные артисты из любительских коллективов России, Крыма и Донецкой Народной Республики показали номера в жанрах акробатики, жонглирования, хореографии и других цирковых направлений. Участников оценивали профессиональное и детское жюри, в которое вошли ведущие деятели циркового искусства страны.Победителями фестиваля стали:– Золото: "Приморские самоцветы" (Владивосток) и "Праздничная суета" (Тюменская область);– Серебро: "Акапелло" (Московская область) и "Эквилибр на стульях" (Иваново);– Бронза: "Эквилибр на катушках" и "Этюд на тростях" (Торез, ДНР).Детское жюри вручило свое золото коллективу "Катюша" из ДНР, а приз зрительских симпатий получил номер "Игры самураев". Были вручены и специальные призы, включая награды "За верность традициям" и "За режиссуру".Ранее сообщалось, что на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с 8 по 12 сентября участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" создали 15 исторических игр, посвященных ключевым событиям российской истории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы

