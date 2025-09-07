Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы - РИА Новости Крым, 07.09.2025
На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В рамках образовательной программы "Искусство юга России: от традиций к современности" молодые демиурги из южных регионов страны, собравшись вместе, будут выстраивать горизонтальные связи и создавать культурно-визуальные коды для произведений искусства, которые создадут в будущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт программы, искусствовед Ирина Пивкина.С 3 по 8 октября в творческом поселке "Счастливцево" в Херсонской области в новой арт-резиденции "Таврида.АРТ" впервые пройдет образовательная программа "Искусство юга России: от традиций к современности".По ее словам, задача экспертов, задействованных в проекте, "погрузить" ребят в творческую атмосферу, помочь им адаптироваться, познакомиться, выстроить горизонтальные связи, а затем начать работать над построением новых культурных визуальных кодов, которые они смогут затем создавать в своих в произведениях искусства."В организации программы для талантливой молодежи будут принимать участие живописцы, скульпторы и дизайнеры. Задача живописцев будет создавать пейзажи, скульпторы на основании этих пейзажей будут создавать скульптуры. А дизайнеры, в свою очередь, будут работать над созданием дизайн-проектов", – пояснила собеседница, добавив, что, по ее мнению, современное искусство – "синтетическое", в нем много разных и направлений, жанров, техник.По окончанию программы планируется организовать итоговую выставку. Кроме того, в течение недели молодые творцы будут работать над созданием манифеста – документа, который будет называться "Манифестом искусства Юга России".Новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией, заявляли в пресс-службе проекта.В мае сообщалось, что филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области разместится на площади 18,5 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявокФилиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В рамках образовательной программы "Искусство юга России: от традиций к современности" молодые демиурги из южных регионов страны, собравшись вместе, будут выстраивать горизонтальные связи и создавать культурно-визуальные коды для произведений искусства, которые создадут в будущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт программы, искусствовед Ирина Пивкина.
С 3 по 8 октября в творческом поселке "Счастливцево" в Херсонской области в новой арт-резиденции "Таврида.АРТ" впервые пройдет образовательная программа "Искусство юга России: от традиций к современности".

"В Счастливцево соберутся молодые (до 35 лет – ред.) начинающие художники и преподаватели из регионов, которые подчинены южной географии нашей страны – это и исторические регионы РФ, Крым, Краснодарская и Ростовская области. Мы соберемся вместе, и у нас будут большие творческие задачи, ребята будут заняты созданием искусства", – сказала гостья эфира.

По ее словам, задача экспертов, задействованных в проекте, "погрузить" ребят в творческую атмосферу, помочь им адаптироваться, познакомиться, выстроить горизонтальные связи, а затем начать работать над построением новых культурных визуальных кодов, которые они смогут затем создавать в своих в произведениях искусства.
"В организации программы для талантливой молодежи будут принимать участие живописцы, скульпторы и дизайнеры. Задача живописцев будет создавать пейзажи, скульпторы на основании этих пейзажей будут создавать скульптуры. А дизайнеры, в свою очередь, будут работать над созданием дизайн-проектов", – пояснила собеседница, добавив, что, по ее мнению, современное искусство – "синтетическое", в нем много разных и направлений, жанров, техник.
По окончанию программы планируется организовать итоговую выставку. Кроме того, в течение недели молодые творцы будут работать над созданием манифеста – документа, который будет называться "Манифестом искусства Юга России".
Новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией, заявляли в пресс-службе проекта.
В мае сообщалось, что филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области разместится на площади 18,5 гектаров.
