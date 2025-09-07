https://crimea.ria.ru/20250907/na-khersonschine-v-novoy-rezidentsii-tavridaart-soberutsya-molodye-tvortsy-1149212937.html

На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы

На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы - РИА Новости Крым, 07.09.2025

На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы

В рамках образовательной программы "Искусство юга России: от традиций к современности" молодые демиурги из южных регионов страны, собравшись вместе, будут... РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T20:02

2025-09-07T20:02

2025-09-07T12:44

радио "спутник в крыму"

новости

таврида.арт

херсонская область

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148851156_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6e5b9ca3d3aaae91b5381c1e81d4ad1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В рамках образовательной программы "Искусство юга России: от традиций к современности" молодые демиурги из южных регионов страны, собравшись вместе, будут выстраивать горизонтальные связи и создавать культурно-визуальные коды для произведений искусства, которые создадут в будущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт программы, искусствовед Ирина Пивкина.С 3 по 8 октября в творческом поселке "Счастливцево" в Херсонской области в новой арт-резиденции "Таврида.АРТ" впервые пройдет образовательная программа "Искусство юга России: от традиций к современности".По ее словам, задача экспертов, задействованных в проекте, "погрузить" ребят в творческую атмосферу, помочь им адаптироваться, познакомиться, выстроить горизонтальные связи, а затем начать работать над построением новых культурных визуальных кодов, которые они смогут затем создавать в своих в произведениях искусства."В организации программы для талантливой молодежи будут принимать участие живописцы, скульпторы и дизайнеры. Задача живописцев будет создавать пейзажи, скульпторы на основании этих пейзажей будут создавать скульптуры. А дизайнеры, в свою очередь, будут работать над созданием дизайн-проектов", – пояснила собеседница, добавив, что, по ее мнению, современное искусство – "синтетическое", в нем много разных и направлений, жанров, техник.По окончанию программы планируется организовать итоговую выставку. Кроме того, в течение недели молодые творцы будут работать над созданием манифеста – документа, который будет называться "Манифестом искусства Юга России".Новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией, заявляли в пресс-службе проекта.В мае сообщалось, что филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области разместится на площади 18,5 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявокФилиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, таврида.арт, херсонская область, культура