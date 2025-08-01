https://crimea.ria.ru/20250801/sudak-ukhodit-v-otryv-na-tavriduart--podali-bolshe-100-tysyach-zayavok-1148413081.html

Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок

Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок

Крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" побил рекорд по числу заявок - в 2025-м году было подано более 100 тысяч заявок на участие. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T15:23

2025-08-01T15:23

2025-08-01T15:20

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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Крымский фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" побил рекорд по числу заявок - в 2025-м году было подано более 100 тысяч заявок на участие. Об этом сообщила руководитель арт-кластера Ксения Артемьева.По ее словам, это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда заявок было около 70 тысяч.Она рассказала, что одна из ключевых тем фестиваля — переосмысление исторической памяти и культурного наследия. Так, к 80-летию Великой Победы молодые художники представили выставку "СВОи", посвященную участникам специальной военной операции. Работы созданы на основе историй очевидцев.Отдельным событием, по словам Артемьевой, стало мультимедийное шоу, в котором с помощью искусственного интеллекта ожили образы фронтовых артистов, включая Марка Бернеса и Любовь Орлову. Они "выйдут" на сцену рядом с молодыми исполнителями.В этом году фестиваль также представил новые форматы. Впервые заработал арт-квартал для гостей с палатками — теперь любой желающий может остаться на площадке на все три дня. Для семей с детьми появилась самостоятельная детская программа. Площадка "Шапито" предложил цирковые спектакли, подготовленные участниками Академии творческих индустрий "Меганом". А конкурс художников, работающих с искусственным интеллектом, продемонстрировал синтез технологий и искусства.Она также подчеркнула, что пространство арт-кластера живет не только в дни "Тавриды.АРТ", но и круглогодично: здесь работает Академия "Меганом", проходят интенсивы, школы и культурные мероприятия, включая "Зеленый фестиваль" и кинопоказы.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству, которая традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. Фестиваль ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: он сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеровСчастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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