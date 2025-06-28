Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области
Чем удивит новая резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области
18:27 28.06.2025 (обновлено: 18:28 28.06.2025)
© Фото организаторовОткрытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией. Об этом заявили в пресс-службе проекта.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 28 июня, выступая по видеосвязи на церемонии открытия в стране новых молодежных центров, сообщил о появлении арт-резиденции "Таврида.АРТ" в Херсонской области.
В регионе новый объект называют творческим поселком "Счастливцево". Расположен он на берегу Азовского моря.
"Творческий поселок "Счастливцево" – это арт-резиденция для обучения и досуга, которая будет объединять молодых людей Донбасса и Новороссии, а также способствовать их интеграции в российский культурно-исторический контекст", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что решение об открытии "Таврида.АРТ" было принято еще в 2024 году, и теперь площадка открыта и готова принять первых участников мероприятий.
Работа центра ориентирована на молодежь от 18 до 35 лет, школьников от 14 до 18 лет, а также работников сферы культуры, образования, молодежной политики, регионального и муниципального управления.
© Фото организаторовОткрытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
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Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
© Фото организаторовОткрытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
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Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
© Фото организаторовОткрытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
3 из 4
Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
© Фото организаторовОткрытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
4 из 4
Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
1 из 4
Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
2 из 4
Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
3 из 4
Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
4 из 4
Открытие резиденции "Таврида.АРТ" Счастливцево в Херсонской области
© Фото организаторов
Для молодых людей разрабатываются программы по самым разным направлениям: изобразительное искусство, музыка, кино, архитектура и дизайн. А для школьников старших классов и студентов, которые только ищут свой путь в творческих индустриях, будут проводить профориентационные программы с погружением в возможности российского образования, рассказали в пресс-службе проекта.
"Отдельным форматом работы творческого поселка станут мастерские, в которых молодые люди будут создавать проекты под руководством профессиональных наставников в таких направлениях, как медиаиндустрия, архитектура и урбанистика, изобразительное искусство и других", – уточнили организаторы.
Кроме того, при поддержке Минкульта РФ здесь будут проходить программы для руководителей и сотрудников учреждений культуры Новороссии и Донбасса, на которых участники смогут разрабатывать единую стратегию развития регионов, включая интеграцию русского культурного кода и обмен опытом.
В мае сообщалось, что филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области разместится на площади 18,5 гектаров.
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