https://crimea.ria.ru/20250628/schastlivtsevo-chem-udivit-rezidentsiya-tavridaart-v-khersonskoy-oblasti-1147561890.html

Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области

Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области

Новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T18:27

2025-06-28T18:27

2025-06-28T18:28

арт-кластер "таврида"

новые регионы россии

херсонская область

азовское море

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1c/1147561306_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f6d4d3481e28d1b7263f15c711790a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией. Об этом заявили в пресс-службе проекта.Президент РФ Владимир Путин в субботу, 28 июня, выступая по видеосвязи на церемонии открытия в стране новых молодежных центров, сообщил о появлении арт-резиденции "Таврида.АРТ" в Херсонской области.В регионе новый объект называют творческим поселком "Счастливцево". Расположен он на берегу Азовского моря.Отмечается, что решение об открытии "Таврида.АРТ" было принято еще в 2024 году, и теперь площадка открыта и готова принять первых участников мероприятий.Работа центра ориентирована на молодежь от 18 до 35 лет, школьников от 14 до 18 лет, а также работников сферы культуры, образования, молодежной политики, регионального и муниципального управления.Для молодых людей разрабатываются программы по самым разным направлениям: изобразительное искусство, музыка, кино, архитектура и дизайн. А для школьников старших классов и студентов, которые только ищут свой путь в творческих индустриях, будут проводить профориентационные программы с погружением в возможности российского образования, рассказали в пресс-службе проекта.Кроме того, при поддержке Минкульта РФ здесь будут проходить программы для руководителей и сотрудников учреждений культуры Новороссии и Донбасса, на которых участники смогут разрабатывать единую стратегию развития регионов, включая интеграцию русского культурного кода и обмен опытом.В мае сообщалось, что филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области разместится на площади 18,5 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250420/tochka-prityazheniya-tvortsov-v-krymu-chto-novogo-predlagaet-tavridaart-1145743049.html

новые регионы россии

херсонская область

азовское море

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", новые регионы россии, херсонская область, азовское море, россия, новости