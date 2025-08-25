https://crimea.ria.ru/20250825/filial-arteka-v-berdyanske-planiruyut-sdelat-kruglogodichnoy-ploschadkoy-1148964532.html
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
25.08.2025
2025-08-25T11:22
2025-08-25T11:22
2025-08-25T11:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце" приняли участие 3,5 тысячи детей из всех регионов России, а также из более чем 30 зарубежных стран. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в понедельник.Он напомнил, что инфраструктура "Артека" развивается. В этом году открылся филиал крымского Международного детского центра "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области, который уже принял восемьсот пятьдесят человек."Планируем, что он станет постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха", – рассказал вице-премьер.Кроме того, ранее сообщалось, что в Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Объекты рассчитаны на 1000 мест. Они уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию и полностью готовы к приему детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
