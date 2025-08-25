Рейтинг@Mail.ru
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
В Международном детском центре "Артек" в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце" приняли участие 3,5 тысячи детей из всех регионов России, а также из более
мдц "артек"
100-летие "артека"
дмитрий чернышенко
дети
детский отдых
новости
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце" приняли участие 3,5 тысячи детей из всех регионов России, а также из более чем 30 зарубежных стран. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в понедельник.Он напомнил, что инфраструктура "Артека" развивается. В этом году открылся филиал крымского Международного детского центра "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области, который уже принял восемьсот пятьдесят человек."Планируем, что он станет постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха", – рассказал вице-премьер.Кроме того, ранее сообщалось, что в Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Объекты рассчитаны на 1000 мест. Они уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию и полностью готовы к приему детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
мдц "артек", 100-летие "артека", дмитрий чернышенко, дети, детский отдых, новости, новые регионы россии
Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой

Филиал "Артека" в Запорожской области планируют сделать круглогодичной площадкой

11:22 25.08.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Филиал МДЦ "Артек" в Бердянске
Филиал МДЦ Артек в Бердянске
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" в рамках фестиваля "Пусть всегда будет солнце" приняли участие 3,5 тысячи детей из всех регионов России, а также из более чем 30 зарубежных стран. Об этом доложил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в понедельник.

"В этом году отмечает свой столетний юбилей Международный детский центр "Артек". Ключевым событием там стал фестиваль "Пусть всегда будет солнце". В нем приняли участие 3,5 тысячи ребят из всех российских субъектов и из более чем 30 зарубежных стран", – сказал Чернышенко.

Он напомнил, что инфраструктура "Артека" развивается. В этом году открылся филиал крымского Международного детского центра "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области, который уже принял восемьсот пятьдесят человек.
"Планируем, что он станет постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха", – рассказал вице-премьер.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Объекты рассчитаны на 1000 мест. Они уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию и полностью готовы к приему детей.
Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму
Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра
 
