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Арт-кластер "Таврида" на Херсонщине: как идет строительство - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Арт-кластер "Таврида" на Херсонщине: как идет строительство
Арт-кластер "Таврида" на Херсонщине: как идет строительство - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Арт-кластер "Таврида" на Херсонщине: как идет строительство
Филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области строится на площади 18,5 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, который вместе с... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T12:51
2025-05-07T12:51
новости
владимир сальдо
херсонская область
арт-кластер "таврида"
общество
сергей кириенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области строится на площади 18,5 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, который вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко осмотрел ход строительства объекта."Это (филиал арт-кластера "Таврида" - ред.) один из ключевых проектов в сфере молодежной политики на Херсонщине. На 18,5 гектара строится современная арт-резиденция — место, где будут жить, учиться и творить 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников. Пространство рассчитано на круглогодичную работу: мастерские, жилые корпуса, инфраструктура, зоны для общения и выступлений", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Также он отметил, что строительные работы на объекте ведутся хорошими темпами. Основные этапы уже завершены, рабочие также почти закончили с благоустройством территории и подключение инженерных сетей.Ранее сообщалось, что создание творческого пространства для херсонской молодежи в селе Счастливцево начали в феврале прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерейВ Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
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РИА Новости Крым
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новости, владимир сальдо, херсонская область, арт-кластер "таврида", общество, сергей кириенко
Арт-кластер "Таврида" на Херсонщине: как идет строительство

Филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области разместится на площади 18,5 га

12:51 07.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСтроительство филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области
Строительство филиала арт-кластера Таврида в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области строится на площади 18,5 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, который вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко осмотрел ход строительства объекта.
"Это (филиал арт-кластера "Таврида" - ред.) один из ключевых проектов в сфере молодежной политики на Херсонщине. На 18,5 гектара строится современная арт-резиденция — место, где будут жить, учиться и творить 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников. Пространство рассчитано на круглогодичную работу: мастерские, жилые корпуса, инфраструктура, зоны для общения и выступлений", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что строительные работы на объекте ведутся хорошими темпами. Основные этапы уже завершены, рабочие также почти закончили с благоустройством территории и подключение инженерных сетей.
"Полностью объект будет готов к 30 июня, а первый заезд намечен на 12 июня — День России", - резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что создание творческого пространства для херсонской молодежи в селе Счастливцево начали в феврале прошлого года.
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