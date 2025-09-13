https://crimea.ria.ru/20250913/podrostki-v-sevastopole-sozdali-15-istoricheskikh-igr-na-forume-istoki-1149427616.html

Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"

Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки" - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"

На территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с 8 по 12 сентября участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" создали... РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T19:43

2025-09-13T19:43

2025-09-13T19:43

молодежный историко-культурный форум "истоки"

новый херсонес

новости крыма

крым

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149427504_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ba8e04c822555dbc955d439662cda6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,13 сен – РИА Новости Крым. На территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с 8 по 12 сентября участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" создали 15 исторических игр, посвященных ключевым событиям российской истории. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов.Форум, реализованный Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке Движения Первых, проходил в формате заезда "Хранители истории".Программа включала образовательные и культурные блоки: секции по городской топонимике, мастер-классы по игровым методам изучения истории, тренинги по лидерству, командной работе и основам дебатов. В интерактивных форматах подростки участвовали в интеллектуальной игре, посвященной 650-летию Куликовской битвы, а также вместе с медиапедагогом Анжелиной Бандарчук учились создавать киноуроки, находя современный язык для обсуждения прошлого."Уникальность формата "Истоков" в гармоничном сочетании глубокого образовательного процесса, практической проектной работы и культурного погружения. Программа заезда показала: когда подростки не просто учатся, а сразу применяют знания для создания продуктов под руководством экспертов, на выходе мы получаем качественные и востребованные проекты. Созданные ими игры – это наследие форума, которое будет работать в молодежной среде по всей стране", – поделилась директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.Культурная программа включала экскурсии по "Новому Херсонесу", театрализованное шествие "Таврический вояж" и спектакль под открытым небом "Грифон". Каждый день имел свой символический акцент: через скульптуру, живопись и театральные формы участники изучали исторические личности и события."Исторические игры, разработанные участниками Движения Первых, стали важным продолжением развития патриотического направления нашей деятельности. Благодаря экспертным мастер-классам, знакомству с новыми форматами и механиками, ребятам удалось сформировать целый цикл игр, которые мы обязательно опробуем в рамках летней оздоровительной кампании и в ходе реализации нашего флагманского проекта "Хранители истории", – отметил Герой России, участник президентской программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.Особое внимание было уделено дискуссии "Служить Отечеству и помнить" с участием сенатора РФ, первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любови Глебовой, Героя России, зампреда госкомитета по молодежной политике Крыма Антона Старостина, начальника управления по делам молодежи Севастополя Марины Слонченко, руководителя исполнительного комитета Народного фронта в Крыму Аллы Вертинской.По итогам заезда участники подготовили игры: "Дворцовые перевороты", "Романовы 1613-1917", "Таврический вояж" и другие, позволяющие участникам изучать историю через практику и творчество. Все 15 проектов будут использоваться в школах и клубах для вовлечения подростков в изучение прошлого."Мне понравилось, что мы работали в команде. Каждый отвечал за свою часть, и в итоге у нас получилась целая игра. Мы спорили, придумывали задания, обсуждали, как лучше показать эпоху, и все равно пришли к общему решению. Я понял, что историю можно объяснять интересно – так, чтобы хотелось узнавать больше. Теперь я хочу опробовать игру у себя в школе", – прокомментировал участник форума "Истоки" Артем Скрипцов.Заезд "Хранители истории" реализован при поддержке Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви, музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", Молодежного центра "Точка опоры", правительства Севастополя и Движения Первых.Форум "Истоки" проводится с 2022 года по поручению Президента РФ. В 2023 году в Псковской области открылся круглогодичный образовательный центр, а в 2024-м форум получил вторую площадку в Севастополе. В 2025 году планируется участие двух тысяч молодых людей в проектах "Истоков".РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник урожая и дружбы: Крым отмечает девятый фестиваль "Обжинки"Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионеВ Севастополе завершился заезд "Созидание" форума "Истоки"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молодежный историко-культурный форум "истоки", новый херсонес, новости крыма, крым, культура