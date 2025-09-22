https://crimea.ria.ru/20250922/forum-istoki-v-sevastopole-zavershilsya-zaezd-istoki-media-1149637725.html

Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"

Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 150 медиаспециалистов из разных регионов России создали стратегии популяризации патриотических проектов на форуме "Истоки" в рамках заезда "Истоки.Медиа", который проходил с 17 по 21 сентября на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об итогах заезда в понедельник проинформировала пресс-служба форума.Образовательный блок"За несколько дней участники заезда "Истоки. Медиа" из 45 регионов России и Абхазии внесли свой вклад в развитие важнейших проектов Роспатриотцентра Росмолодежи. Созданные ими медиапродукты иллюстрируют, что молодежь умеет говорить на серьезные темы современным языком, находить креативные формы и предлагать решения с перспективой работы на широкую аудиторию", – цитирует пресс-служба директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елену Беликову.В частности, Беликова провела с молодыми специалистами диалог о молодежной политике и вызовах современной повестки, с режиссером-документалистом Олесей Шигиной участники заезда обсудили фильм "Отважные сестры". Состоялись встречи с журналистом, преподавателем Военного университета им. князя Александра Невского Еленой Соколовой, военным корреспондентом, военнослужащей 10 танкового полка Александрой Павловой, ветераном СВО, кавалером трех медалей "За Отвагу" Валентином Пьянковым, фотографом и блогером Алиной Романовой.Также участники форума приняли участие во Всероссийской акции "Марш Знамени Победы" – торжественной передачи копии Знамени Победы в Республику Крым при участии героев СВО и представителей Всероссийского движения "Юнармия".Практическая часть"На практической части программы молодые медиаспециалисты попробовали себя в роли репортеров: сняли короткие видеосюжеты и поработали в жанре репортажа, написали тексты и отточили навыки создания выразительных заголовков", – сообщают организаторы форума.В практическом блоке участники заезда также работали в фотомастерских, постигали тонкости креативного сторителлинга, учились адаптировать серьезные темы под язык, близкий молодежи."Иногда в жизни случается застой с идеями, а тем более с их реализацией, и в такие моменты нужен толчок. Заезд "Истоки. Медиа" стал для меня именно таким толчком: здесь я получила новые знания, попробовала себя в команде и почувствовала уверенность в том, что могу создавать важные проекты", – поделилась участница форума из города Харцызск Полина Водяхо.Итоги заездаИтогом заезда стало создание медиапродуктов для проектов Роспатриотцентра Росмолодежи. Для Всероссийского конкурса "Семейная память" участники форума придумали документальный мини-сериал о подростке, открывающем историю своего прадеда-ветерана, комиксы о героях Великой Отечественной войны, интерактивную веб-выставку "Память в объятиях" и Telegram-бот с архивными данными."Конкурс "Быть, а не казаться!" получил цифровой "БАНК историй" наставников, серию клипов "Связаны не кровью, но миссией" и амбассадорские кампании. Для "Школы безопасности" были разработаны VR-игра "Экшн-безопасность", конкурс на создание маскота и эстафета роликов #БезПаники. В проекте "Твой герой" появились идеи реалити-шоу о военнослужащих и их семьях и уличной фотогалереи "Ради рода". Для Всероссийского патриотического форума предложены серия промороликов, комиксы "Герои среди нас" и амбассадорская сеть", – перечислили в пресс-службе.Организатор Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – Роспатриотцентр Росмолодежи. Заезд реализуется при поддержке Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви, музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", Молодежного центра "Точка опоры" и Правительства Севастополя. РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".Молодежный историко-культурный форум "Истоки" впервые запущен в 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина. Уже в 2023-ем состоялось открытие Круглогодичного молодежного образовательного историко-культурного центра "Истоки" в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодежь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других. С 2024 года центр "Истоки" располагается на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионов Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"В Севастополе завершился заезд "Созидание" форума "Истоки"

