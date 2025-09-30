12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20250930/12-poezdov-budut-kursirovat-v-krym-v-novogodnie-prazdniki-1149856161.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия" будут следовать в Крым в период новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", продажа билетов на 28 декабря уже открыта.Дополнительно к осенним перевозчик добавляет поезда №17/18 Москва – Симферополь и №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь. Составы будут отправляться ежедневно из Симферополя с 23 декабря по 11 января, из Москвы – с 25 декабря по 13 января. Продажа билетов начинается за 90 суток.Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%, сообщали ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили необычный поезд с проводником ТаврибаройКрымчан призвали покупать билеты на электрички за наличныеВ Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание

