Рейтинг@Mail.ru
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/12-poezdov-budut-kursirovat-v-krym-v-novogodnie-prazdniki-1149856161.html
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.09.2025
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
Двенадцать поездов "Таврия" будут следовать в Крым в период новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс",... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T17:06
2025-09-30T17:12
крым
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
новости крыма
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856043_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_85f80a60643bc8a842a78fa1b0575941.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия" будут следовать в Крым в период новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", продажа билетов на 28 декабря уже открыта.Дополнительно к осенним перевозчик добавляет поезда №17/18 Москва – Симферополь и №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь. Составы будут отправляться ежедневно из Симферополя с 23 декабря по 11 января, из Москвы – с 25 декабря по 13 января. Продажа билетов начинается за 90 суток.Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%, сообщали ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили необычный поезд с проводником ТаврибаройКрымчан призвали покупать билеты на электрички за наличныеВ Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856043_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_d97276744ff9a839cf5374dfce0f75f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, транспорт, логистика
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники

В Крым на новогодние праздники будут курсировать 12 поездов "Таврия" – перевозчик

17:06 30.09.2025 (обновлено: 17:12 30.09.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия" будут следовать в Крым в период новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", продажа билетов на 28 декабря уже открыта.

"На период новогодних праздничных дней будут курсировать 12 поездов в сообщении с Крымским полуостровом, из них пять из Москвы, три – из Санкт-Петербурга и четыре из других регионов – Омска, Перми, Адлера и Кисловодска", – сказано в сообщении.

Дополнительно к осенним перевозчик добавляет поезда №17/18 Москва – Симферополь и №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь. Составы будут отправляться ежедневно из Симферополя с 23 декабря по 11 января, из Москвы – с 25 декабря по 13 января. Продажа билетов начинается за 90 суток.
Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%, сообщали ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
 
КрымГранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаНовости КрымаТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
18:14Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
18:04Золушка из коммунальной квартиры: к юбилею Веры Васильевой
17:53"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк
17:32Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
17:25Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
17:14"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
17:0612 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
16:55Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
16:49Серия взрывов прогремела в Харькове
16:41Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
16:30Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих
16:11Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок
15:58Пентагон призвал военных США готовиться к войне
15:47Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
15:16Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
15:08Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Лента новостейМолния