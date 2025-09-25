https://crimea.ria.ru/20250925/v-krymu-prigorodnye-poezda-perekhodyat-na-zimnee-raspisanie-1149707500.html
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
В Крыму пригородные поезда с понедельника переходят на зимний график курсирования. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T10:45
2025-09-25T10:45
2025-09-25T11:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пригородные поезда с понедельника переходят на зимний график курсирования. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Кроме того, с 29 сентября отменяются пригородные поезда №7150/7149 сообщением Евпатория – Симферополь, №6644/6643 Симферополь – Евпатория, №6640 Евпатория – Соленое Озеро, №6639 Соленое Озеро – Евпатория, №6751 Владиславовка – Феодосия, №6764 Феодосия – Владиславовка. Со 2 октября отменяются поезда №6756 Айвазовская – Владиславовка и №6756 Владиславовка – Айвазовская.Сезонные летние поезда дальнего следования "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменять с конца сентября до середины октября, сообщал ранее руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.
10:45 25.09.2025 (обновлено: 11:41 25.09.2025)