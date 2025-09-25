Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
В Крыму пригородные поезда с понедельника переходят на зимний график курсирования. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T10:45
2025-09-25T11:41
крым
новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
пригородные поезда
железные дороги крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пригородные поезда с понедельника переходят на зимний график курсирования. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Кроме того, с 29 сентября отменяются пригородные поезда №7150/7149 сообщением Евпатория – Симферополь, №6644/6643 Симферополь – Евпатория, №6640 Евпатория – Соленое Озеро, №6639 Соленое Озеро – Евпатория, №6751 Владиславовка – Феодосия, №6764 Феодосия – Владиславовка. Со 2 октября отменяются поезда №6756 Айвазовская – Владиславовка и №6756 Владиславовка – Айвазовская.Сезонные летние поезда дальнего следования "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменять с конца сентября до середины октября, сообщал ранее руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовПервый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы РоссииБолее 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, железные дороги крыма
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание

В Крыму пригородные поезда переходят на зимний график движения – ЮППК

10:45 25.09.2025 (обновлено: 11:41 25.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пригородные поезда с понедельника переходят на зимний график курсирования. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
"Пригородные поезда ЮППК переходят на зимний график курсирования с 29 сентября 2025 года Новый график движения пригородных поездов доступен на сайте в разделе "Расписание", – информирует пресс-служба.
Кроме того, с 29 сентября отменяются пригородные поезда №7150/7149 сообщением Евпатория – Симферополь, №6644/6643 Симферополь – Евпатория, №6640 Евпатория – Соленое Озеро, №6639 Соленое Озеро – Евпатория, №6751 Владиславовка – Феодосия, №6764 Феодосия – Владиславовка. Со 2 октября отменяются поезда №6756 Айвазовская – Владиславовка и №6756 Владиславовка – Айвазовская.
Сезонные летние поезда дальнего следования "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменять с конца сентября до середины октября, сообщал ранее руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
 
КрымНовости КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Пригородные поездаЖелезные дороги Крыма
 
