Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма
Отмена сезонных летних поездов в Крым и из Крыма планируется на середину осени – КЖД
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сезонные летние поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменить с конца сентября до середины октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.
Такого понятия, как "летнее" или "зимнее" расписание у КЖД нет, отмечает Савчук. Есть дополнительно открытые на период летнего сезона направления для поездов дальнего следования в связи с ростом желающих ехать в Крым и из Крыма по железной дороге, а не на личном автотранспорте.
"В летний период увеличивается пассажиропоток и добавляются новые направления. Доходим до пика лета, и они (поезда – ред.) отменяются, а мы живем наш осенне-зимний период с существующим расписанием", – сказала гостья эфира.
По ее словам, отменять сезонные летние направления поездов планируется на период с конца сентября до середины октября. "Все будет зависеть пассажиропотока", – уточнила Савчук.
Также руководитель Центра обслуживания пассажиров рассказала о самых популярных направлениях, в том числе сезонных, отметив, что с начала летнего сезона пассажиропоток на поездах Крымской железной дороги увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: