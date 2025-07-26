https://crimea.ria.ru/20250726/kogda-otmenyat-sezonnye-letnie-poezda-v-krym-i-iz-kryma-1148223937.html

Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма

Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма

Сезонные летние поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменить с конца сентября до середины октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T18:48

2025-07-26T18:48

2025-07-26T18:44

радио "спутник в крыму"

поезд "таврия"

поезд

крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сезонные летние поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменить с конца сентября до середины октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.Такого понятия, как "летнее" или "зимнее" расписание у КЖД нет, отмечает Савчук. Есть дополнительно открытые на период летнего сезона направления для поездов дальнего следования в связи с ростом желающих ехать в Крым и из Крыма по железной дороге, а не на личном автотранспорте.По ее словам, отменять сезонные летние направления поездов планируется на период с конца сентября до середины октября. "Все будет зависеть пассажиропотока", – уточнила Савчук.Также руководитель Центра обслуживания пассажиров рассказала о самых популярных направлениях, в том числе сезонных, отметив, что с начала летнего сезона пассажиропоток на поездах Крымской железной дороги увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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