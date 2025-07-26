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Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма
Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма
Сезонные летние поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменить с конца сентября до середины октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T18:48
2025-07-26T18:44
радио "спутник в крыму"
поезд "таврия"
поезд
крымская железная дорога (кжд)
железная дорога
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сезонные летние поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменить с конца сентября до середины октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.Такого понятия, как "летнее" или "зимнее" расписание у КЖД нет, отмечает Савчук. Есть дополнительно открытые на период летнего сезона направления для поездов дальнего следования в связи с ростом желающих ехать в Крым и из Крыма по железной дороге, а не на личном автотранспорте.По ее словам, отменять сезонные летние направления поездов планируется на период с конца сентября до середины октября. "Все будет зависеть пассажиропотока", – уточнила Савчук.Также руководитель Центра обслуживания пассажиров рассказала о самых популярных направлениях, в том числе сезонных, отметив, что с начала летнего сезона пассажиропоток на поездах Крымской железной дороги увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
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поезд "таврия", поезд, крымская железная дорога (кжд), железная дорога, крым, отдых в крыму, туризм в крыму
Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма

Отмена сезонных летних поездов в Крым и из Крыма планируется на середину осени – КЖД

18:48 26.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сезонные летние поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, планируют отменить с конца сентября до середины октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.
Такого понятия, как "летнее" или "зимнее" расписание у КЖД нет, отмечает Савчук. Есть дополнительно открытые на период летнего сезона направления для поездов дальнего следования в связи с ростом желающих ехать в Крым и из Крыма по железной дороге, а не на личном автотранспорте.

"В летний период увеличивается пассажиропоток и добавляются новые направления. Доходим до пика лета, и они (поезда – ред.) отменяются, а мы живем наш осенне-зимний период с существующим расписанием", – сказала гостья эфира.

По ее словам, отменять сезонные летние направления поездов планируется на период с конца сентября до середины октября. "Все будет зависеть пассажиропотока", – уточнила Савчук.
Также руководитель Центра обслуживания пассажиров рассказала о самых популярных направлениях, в том числе сезонных, отметив, что с начала летнего сезона пассажиропоток на поездах Крымской железной дороги увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом.
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