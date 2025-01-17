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Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году

Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году

Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:46

2025-01-17T15:46

2025-01-17T15:46

крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.Уточняется, что из них более 4 миллионов пассажиров – в дальнем сообщении, 6,55 миллионов – в пригородном.Также в течение года по Крыму будет курсировать 45 пар пригородных поездов в сутки, в летний период – 48 пар.Вырастет и грузооборот – на 1,66 млрд тонн-километров, добавили в КЖД. Это, по данным компании, почти на 11,5% выше уровня 2024 года.Кроме того, в 2025 году будет выделено почти 634 миллиона рублей на техническое оснащение и перевооружение производства продукции КЖД. Из них более 160 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт пути.Также выделены средства на покупку оборудования для ремонта и обслуживания подвижного состава, систем безопасности, спецтехники и оборудования для досмотра на контрольно-пропускных пунктах.Как сообщалось, за три года Крымская железная дорога перевезла 29 миллионов пассажиров 17 млн тонн грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогойВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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