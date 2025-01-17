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Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:46
2025-01-17T15:46
2025-01-17T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.Уточняется, что из них более 4 миллионов пассажиров – в дальнем сообщении, 6,55 миллионов – в пригородном.Также в течение года по Крыму будет курсировать 45 пар пригородных поездов в сутки, в летний период – 48 пар.Вырастет и грузооборот – на 1,66 млрд тонн-километров, добавили в КЖД. Это, по данным компании, почти на 11,5% выше уровня 2024 года.Кроме того, в 2025 году будет выделено почти 634 миллиона рублей на техническое оснащение и перевооружение производства продукции КЖД. Из них более 160 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт пути.Также выделены средства на покупку оборудования для ремонта и обслуживания подвижного состава, систем безопасности, спецтехники и оборудования для досмотра на контрольно-пропускных пунктах.Как сообщалось, за три года Крымская железная дорога перевезла 29 миллионов пассажиров 17 млн тонн грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогойВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
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крымская железная дорога (кжд), новости крыма, крым, железная дорога, железные дороги крыма
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
В Крыму в 2025 году будет перевезено свыше 10 миллионов пассажиров – КЖД
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.
"В 2025 году по инфраструктуре "Крымская железная дорога" планируется перевезти 10,65 млн пассажиров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из них более 4 миллионов пассажиров – в дальнем сообщении, 6,55 миллионов – в пригородном.
Также в течение года по Крыму будет курсировать 45 пар пригородных поездов в сутки, в летний период – 48 пар.
Вырастет и грузооборот – на 1,66 млрд тонн-километров, добавили в КЖД. Это, по данным компании, почти на 11,5% выше уровня 2024 года.
"В частности, ожидается рост приема груженых вагонов на 14,1% за счет транзитных поездов с железной рудой, химикатами и удобрениями, следующих через стыковые станции КЖД Соленое Озеро и Армянск", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в 2025 году будет выделено почти 634 миллиона рублей на техническое оснащение и перевооружение производства продукции КЖД. Из них более 160 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт пути.
"Работы пройдут на участках по направлениям Джанкой – Симферополь и Джанкой – Керчь общей протяженностью 6,3 км", - уточнили в компании.
Также выделены средства на покупку оборудования для ремонта и обслуживания подвижного состава, систем безопасности, спецтехники и оборудования для досмотра на контрольно-пропускных пунктах.
Как сообщалось, за три года Крымская железная дорога перевезла 29 миллионов пассажиров
17 млн тонн грузов.
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