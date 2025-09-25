https://crimea.ria.ru/20250925/krymchan-prizvali-pokupat-bilety-na-elektrichki-za-nalichnye-1149705479.html

Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом. Об этом предупреждает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.При этом пассажиров просят не переживать, если сбой произошел в момент оплаты билета, деньги списались, билет не вышел, а кассир просит оплатить билет повторно.Чтобы не беспокоиться об оплате пассажирам рекомендуют приобретать билеты заранее на сайте ug-ppk.ru или через мобильное приложение "В путь - билеты на электрички".В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делатьКак купить билеты на поезда из Крыма в Мелитополь и Херсон онлайнКак крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос

