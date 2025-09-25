Рейтинг@Mail.ru
Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные - РИА Новости Крым, 25.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250925/krymchan-prizvali-pokupat-bilety-na-elektrichki-za-nalichnye-1149705479.html
Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом. Об этом предупреждает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.При этом пассажиров просят не переживать, если сбой произошел в момент оплаты билета, деньги списались, билет не вышел, а кассир просит оплатить билет повторно.Чтобы не беспокоиться об оплате пассажирам рекомендуют приобретать билеты заранее на сайте ug-ppk.ru или через мобильное приложение "В путь - билеты на электрички".В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делатьКак купить билеты на поезда из Крыма в Мелитополь и Херсон онлайнКак крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, интернет, логистика
Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные

В Крыму из-за сбоев интернета билеты на электрички лучше покупать за наличку – ЮППК

21:07 25.09.2025
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом. Об этом предупреждает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
"В связи с участившимися случаями перебоев работы мобильной сети и интернета оплата билетов в пригородных поездах банковской картой может быть недоступна. В этом случае необходимо оплатить покупку билетов наличными средствами", – сказано в сообщении.
При этом пассажиров просят не переживать, если сбой произошел в момент оплаты билета, деньги списались, билет не вышел, а кассир просит оплатить билет повторно.
"Деньги за первую транзакцию обязательно вернуться на вашу карту в течение 3-10 рабочих дней. Как правило, они приходят на счет даже быстрее – в тот же день", – поясняют в пресс-службе.
Чтобы не беспокоиться об оплате пассажирам рекомендуют приобретать билеты заранее на сайте ug-ppk.ru или через мобильное приложение "В путь - билеты на электрички".
В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
Как купить билеты на поезда из Крыма в Мелитополь и Херсон онлайн
Как крымчане переживают отключения мобильного интернета – опрос
 
