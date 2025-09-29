https://crimea.ria.ru/20250929/krymskiy-most-posle-ostanovki-dvizheniya-ochered-rastet--1149813026.html

Крымский мост после остановки движения: очередь растет

Крымский мост после остановки движения: очередь растет - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Крымский мост после остановки движения: очередь растет

РИА Новости Крым, 29.09.2025

Крымский мост работает в штатном режиме, очереди перед досмотровыми пунктами находится 69 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди перед досмотровыми пунктами находится 69 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В понедельник Крымский мост был перекрыт с 8:04. В 8:37 движение по транспортному переходу возобновили.Со стороны Тамани затора перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Периодически мост закрывают из соображений безопасности.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли рейдКрымский мост открыт В Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты

