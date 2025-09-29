Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-otkryli-reyd-1149812678.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе катера и паромы снова ходят через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d248b7ab97a15b97be2d8bdc37f6ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова ходят через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрыли около 8 утра в понедельник. О причинах не сообщалось. Также перекрывали Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили движение катеров и парома

08:55 29.09.2025 (обновлено: 10:38 29.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова ходят через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Рейд в Севастополе закрыли около 8 утра в понедельник. О причинах не сообщалось. Также перекрывали Крымский мост.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
