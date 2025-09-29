https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-otkryli-reyd-1149812678.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе катера и паромы снова ходят через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова ходят через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрыли около 8 утра в понедельник. О причинах не сообщалось. Также перекрывали Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
