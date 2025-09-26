https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-otremontirovali-chast-dorogi-iz-alushty-v-feodosiyu-1149765316.html

В Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты

В Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты

В Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму завершился ремонт 20-километрового участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.По данным ведомства, дорожники заменили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили бордюры и дорожные знаки, обустроили обочины, нанесли разметку.Особенностью ремонта данного участка являлся сложный рельеф. Для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение.Работы велись в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".В конце августа было открыто движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра. Проект предусматривает четыре этапа: две очереди обхода столицы Крыма, реконструкцию Ангарского перевала и строительство обхода Алушты.В 2026 году будет построен первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида".Также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай – Ялта (через плато Ай-Петри).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полос Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ

