Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, приговоренная кишиневским судом к лишению свободы, призвала граждан Молдавии на парламентских выборах проголосовать против рабства
2025-09-28T11:06
2025-09-28T11:06
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, приговоренная кишиневским судом к лишению свободы, призвала граждан Молдавии на парламентских выборах проголосовать против рабства через внешнее управление. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Текст передан через адвокатов Евгении Гуцул и опубликован ее пресс-службой.Она призвала соотечественников голосовать за "достойную жизнь, мирное и социально справедливое государство, традиционные ценности и национальное единство".В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории страны открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.На данный момент явка на выборы превысила 10 процентов, сообщили в ЦИК.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Избирательные участки закроются в 21.00.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления

Глава Гагаузии Гуцул призвала молдаван голосовать на выборах "против рабства"

11:06 28.09.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, приговоренная кишиневским судом к лишению свободы, призвала граждан Молдавии на парламентских выборах проголосовать против рабства через внешнее управление. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Текст передан через адвокатов Евгении Гуцул и опубликован ее пресс-службой.
"Мы должны сказать твердое "НЕТ": рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет", - заявила Гуцул.
Она призвала соотечественников голосовать за "достойную жизнь, мирное и социально справедливое государство, традиционные ценности и национальное единство".
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории страны открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.
На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.
На данный момент явка на выборы превысила 10 процентов, сообщили в ЦИК.
Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Избирательные участки закроются в 21.00.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
МолдавияПолитикаВыборыЕвгения ГуцулВ миреНовостиОбщество
 
