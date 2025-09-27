Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Кубани проезд свободен. Часом ранее проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова

Крымский мост – выезда с полуострова ждут почти 100 автомобилей

08:11 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра.
При этом со стороны Кубани проезд свободен. Часом ранее проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
