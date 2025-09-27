https://crimea.ria.ru/20250927/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-subbotu-utrom-1149754215.html
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу утром
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу утром - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу утром
На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T07:04
2025-09-27T07:04
2025-09-27T07:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_509:381:1280:960_1920x0_80_0_0_41d8e8d38a4fd86056bd33c53a189673.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу утром
Крымский мост – проезд свободен с двух сторон