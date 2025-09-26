https://crimea.ria.ru/20250926/zhitelnitsa-khersonskoy-oblasti-prizyvala-sobirat-dengi-na-vsu-1149748000.html
Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
46-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы к действиям против безопасности государства. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T18:11
2025-09-26T18:11
2025-09-26T18:11
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
херсонская область
происшествия
новости
правосудие
уголовный кодекс
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/78/1114297816_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_0c9234a59cd4b3751e83b4e7f5aa02bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы к действиям против безопасности государства. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону, она призывала собирать деньги на спонсирование украинских боевиков.Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, она заключена под стражу. Расследование продолжается.В пятницу в ЛНР задержан местный житель, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель ЛНР готовился взорвать машину офицера РосгвардииЖитель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизмуКерчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/78/1114297816_55:0:911:642_1920x0_80_0_0_14f0dfc937b36f58743c93e4df38e485.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, происшествия, новости, правосудие, уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины)
Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
Жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы против безопасности России