Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы к действиям против безопасности государства. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону, она призывала собирать деньги на спонсирование украинских боевиков.Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, она заключена под стражу. Расследование продолжается.В пятницу в ЛНР задержан местный житель, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель ЛНР готовился взорвать машину офицера РосгвардииЖитель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизмуКерчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ

Жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы против безопасности России

18:11 26.09.2025
 
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы к действиям против безопасности государства. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону, она призывала собирать деньги на спонсирование украинских боевиков.

"Установлено, что подозреваемая посредством аккаунта в иностранном интернет-мессенджере Telegram, опубликовала в открытом канале призывы к сбору денежных средств на нужды ВСУ", – сообщили в ФСБ.

Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, она заключена под стражу. Расследование продолжается.
В пятницу в ЛНР задержан местный житель, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель ЛНР готовился взорвать машину офицера Росгвардии
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
 
