https://crimea.ria.ru/20250926/zhitelnitsa-khersonskoy-oblasti-prizyvala-sobirat-dengi-na-vsu-1149748000.html

Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ

Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ

46-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы к действиям против безопасности государства. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T18:11

2025-09-26T18:11

2025-09-26T18:11

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

херсонская область

происшествия

новости

правосудие

уголовный кодекс

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/78/1114297816_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_0c9234a59cd4b3751e83b4e7f5aa02bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за призывы к действиям против безопасности государства. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону, она призывала собирать деньги на спонсирование украинских боевиков.Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, она заключена под стражу. Расследование продолжается.В пятницу в ЛНР задержан местный житель, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель ЛНР готовился взорвать машину офицера РосгвардииЖитель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизмуКерчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, происшествия, новости, правосудие, уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины)