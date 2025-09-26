Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/zhitel-lnr-gotovilsya-vzorvat-mashinu-ofitsera-rosgvardii-1149746129.html
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T10:05
2025-09-26T11:09
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
луганская народная республика (лнр)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник задержан.Теракт предотвратили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, взрывчатку у злоумышленника нашли и изъяли в августе. Далее выяснилось, что мужчина вступил в сговор с неизвестными, которые находятся на территории Украины и действуют в интересах спецслужб этой страны. Фигурант держал постоянную связь с кураторами. С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию."В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний. Однако довести до конца свой умысел не смог, так как был задержан оперативниками", - сообщила Волк.Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьями о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в НовосибирскеФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеГражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
луганская народная республика (лнр)
Видео задержания завербованного Киевом жителя ЛНР
2025-09-26T10:05
теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, луганская народная республика (лнр), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), видео
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник задержан.
2025-09-26T10:05
true
PT0M59S
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии

В ЛНР предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Росгвардии – ФСБ

10:05 26.09.2025 (обновлено: 11:09 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник задержан.
"Предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", – цитирует сообщение РИА Новости.
Теракт предотвратили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, взрывчатку у злоумышленника нашли и изъяли в августе. Далее выяснилось, что мужчина вступил в сговор с неизвестными, которые находятся на территории Украины и действуют в интересах спецслужб этой страны. Фигурант держал постоянную связь с кураторами. С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию.
"В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний. Однако довести до конца свой умысел не смог, так как был задержан оперативниками", - сообщила Волк.
Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьями о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Ирина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
