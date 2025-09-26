https://crimea.ria.ru/20250926/zhitel-lnr-gotovilsya-vzorvat-mashinu-ofitsera-rosgvardii-1149746129.html

В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии

В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии

Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T10:05

2025-09-26T10:05

2025-09-26T11:09

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

луганская народная республика (лнр)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149748139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3917ba0e5c2c7dcac493f1334338e8a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник задержан.Теракт предотвратили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, взрывчатку у злоумышленника нашли и изъяли в августе. Далее выяснилось, что мужчина вступил в сговор с неизвестными, которые находятся на территории Украины и действуют в интересах спецслужб этой страны. Фигурант держал постоянную связь с кураторами. С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию."В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний. Однако довести до конца свой умысел не смог, так как был задержан оперативниками", - сообщила Волк.Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьями о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в НовосибирскеФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеГражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео задержания завербованного Киевом жителя ЛНР 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-26T10:05 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, луганская народная республика (лнр), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), видео