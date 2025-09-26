https://crimea.ria.ru/20250926/zhitel-lnr-gotovilsya-vzorvat-mashinu-ofitsera-rosgvardii-1149746129.html
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T10:05
2025-09-26T10:05
2025-09-26T11:09
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
луганская народная республика (лнр)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149748139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3917ba0e5c2c7dcac493f1334338e8a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник задержан.Теракт предотвратили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, взрывчатку у злоумышленника нашли и изъяли в августе. Далее выяснилось, что мужчина вступил в сговор с неизвестными, которые находятся на территории Украины и действуют в интересах спецслужб этой страны. Фигурант держал постоянную связь с кураторами. С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию."В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний. Однако довести до конца свой умысел не смог, так как был задержан оперативниками", - сообщила Волк.Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьями о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в НовосибирскеФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеГражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149748139_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b7cb237cf4a15ab8a5fcc3197b77e4e.jpg
Видео задержания завербованного Киевом жителя ЛНР
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-26T10:05
true
PT0M59S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, луганская народная республика (лнр), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), видео
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
В ЛНР предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Росгвардии – ФСБ
10:05 26.09.2025 (обновлено: 11:09 26.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Житель ЛНР по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник задержан.
"Предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", – цитирует сообщение РИА Новости.
Теракт предотвратили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, взрывчатку у злоумышленника нашли и изъяли в августе. Далее выяснилось, что мужчина вступил в сговор с неизвестными, которые находятся на территории Украины и действуют в интересах спецслужб этой страны. Фигурант держал постоянную связь с кураторами. С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию.
"В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний. Однако довести до конца свой умысел не смог, так как был задержан оперативниками", - сообщила Волк.
Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьями о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: