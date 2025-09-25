https://crimea.ria.ru/20250925/zhitel-khersonskoy-oblasti-poydet-pod-sud-za-prizyvy-v-ekstremizmu-1149707736.html
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
25.09.2025

48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.По данным силовиков, гражданин России размещал в Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении группы лиц, объединенной по национальному признаку, за что получил уголовное дело о призывах к экстремизму.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, следователи устанавливают все обстоятельств противоправной деятельности фигуранта и выявляют его преступные связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в судеЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского мостаЖитель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
