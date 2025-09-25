Рейтинг@Mail.ru
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T20:23
2025-09-25T20:23
россия
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
экстремизм
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.По данным силовиков, гражданин России размещал в Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении группы лиц, объединенной по национальному признаку, за что получил уголовное дело о призывах к экстремизму.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, следователи устанавливают все обстоятельств противоправной деятельности фигуранта и выявляют его преступные связи.
россия
херсонская область
новые регионы россии
россия, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, экстремизм, новые регионы россии
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму

Житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремизму – ФСБ

20:23 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным силовиков, гражданин России размещал в Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении группы лиц, объединенной по национальному признаку, за что получил уголовное дело о призывах к экстремизму.
"Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, следователи устанавливают все обстоятельств противоправной деятельности фигуранта и выявляют его преступные связи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
Жителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
 
РоссияХерсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЭкстремизмНовые регионы России
 
