https://crimea.ria.ru/20250925/zhitel-khersonskoy-oblasti-poydet-pod-sud-za-prizyvy-v-ekstremizmu-1149707736.html

Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму

Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму

48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T20:23

2025-09-25T20:23

2025-09-25T20:23

россия

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

экстремизм

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.По данным силовиков, гражданин России размещал в Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении группы лиц, объединенной по национальному признаку, за что получил уголовное дело о призывах к экстремизму.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, следователи устанавливают все обстоятельств противоправной деятельности фигуранта и выявляют его преступные связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в судеЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского мостаЖитель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

россия

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, экстремизм, новые регионы россии