Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
Вечером в пятницу в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 26.09.2025
украина
харьков
харьковская область
в мире
взрыв
удары по украине
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.По его данным, удары пришлись по Киевскому району. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожара не произошло. В результате взрыва повреждены крыша и металлическое покрытие здания. Как добавил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, взрыв также прогремел в пригороде Харькова.В пятницу Минобороны России сообщало, что за минувшую неделю по Украине было нанесено семь ударов - один массированный и два групповых. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск.24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
харьков
харьковская область
украина, харьков, харьковская область, в мире, взрыв, удары по украине, новости сво, новости
Серия взрывов прогремела в Харькове

В Харькове прогремели взрывы

19:53 26.09.2025
 
Последствия взрыва в Харькове
Последствия взрыва в Харькове
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, удары пришлись по Киевскому району.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожара не произошло. В результате взрыва повреждены крыша и металлическое покрытие здания.
Как добавил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, взрыв также прогремел в пригороде Харькова.
В пятницу Минобороны России сообщало, что за минувшую неделю по Украине было нанесено семь ударов - один массированный и два групповых. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск.
24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.
