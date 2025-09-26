Серия взрывов прогремела в Харькове

https://crimea.ria.ru/20250926/seriya-vzryvov-progremela-v-kharkove-1149769514.html

Вечером в пятницу в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.По его данным, удары пришлись по Киевскому району. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожара не произошло. В результате взрыва повреждены крыша и металлическое покрытие здания. Как добавил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, взрыв также прогремел в пригороде Харькова.В пятницу Минобороны России сообщало, что за минувшую неделю по Украине было нанесено семь ударов - один массированный и два групповых. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск.24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

