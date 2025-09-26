Рейтинг@Mail.ru
Что Трамп ответил Зеленскому на просьбу передать ракеты Tomahawk - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/chto-tramp-otvetil-zelenskomu-na-prosbu-peredat-rakety-tomahawk-1149769917.html
Что Трамп ответил Зеленскому на просьбу передать ракеты Tomahawk - РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T20:14
2025-09-26T20:14
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149769768_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_508248515e92f1131c6144e274e350e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Об этом сообщает портал Axios, передает РИА Новости.По информации издания, это единственный пункт в заявке Украины, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.Ранее СМИ сообщили, что Зеленский на встрече с Трампом 23 сентября попросил американского лидера передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
20:14 26.09.2025
 
© AP Photo Kenneth MollРакета Tomahawk
Ракета Tomahawk - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo Kenneth Moll
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Об этом сообщает портал Axios, передает РИА Новости.
По информации издания, это единственный пункт в заявке Украины, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский на встрече с Трампом 23 сентября попросил американского лидера передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
