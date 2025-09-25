Рейтинг@Mail.ru
В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света
В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света
В Крыму часть Бахчисарая, а также четыре населенных пункта в Ленинском районе полуострова обесточены из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму часть Бахчисарая, а также четыре населенных пункта в Ленинском районе полуострова обесточены из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Также аварийное отключение подачи электроэнергии частично обесточило Бахчисарай.Сейчас на местах аварий работают аварийные бригады, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.Ранее в четверг сообщалось, что в связи со штормовым предупреждением предприятие "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады энергетиков.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света

В Крыму обесточены Бахчисарай и четыре населенных пункта в Ленинском районе из-за аварии

16:07 25.09.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму часть Бахчисарая, а также четыре населенных пункта в Ленинском районе полуострова обесточены из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в пгт Щелкино, села Мысовое, Заводское и Семеновка Ленинского района", – сказано в сообщении.

Также аварийное отключение подачи электроэнергии частично обесточило Бахчисарай.
Сейчас на местах аварий работают аварийные бригады, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.
Ранее в четверг сообщалось, что в связи со штормовым предупреждением предприятие "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады энергетиков.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
