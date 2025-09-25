В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света

https://crimea.ria.ru/20250925/v-krymu-bakhchisaray-i-esche-chetyre-naselennykh-punkta-ostalis-bez-sveta-1149729327.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму часть Бахчисарая, а также четыре населенных пункта в Ленинском районе полуострова обесточены из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Также аварийное отключение подачи электроэнергии частично обесточило Бахчисарай.Сейчас на местах аварий работают аварийные бригады, уточнили на предприятии. Для восстановления энергоснабжения потребуется ориентировочно три часа.Ранее в четверг сообщалось, что в связи со штормовым предупреждением предприятие "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады энергетиков.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
