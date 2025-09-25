https://crimea.ria.ru/20250925/iz-za-ukhudsheniya-pogody-krymenergo-organizovalo-dopolnitelnye-brigady-1149705829.html
Из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады
Из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады
В связи со штормовым предупреждением предприятие "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтопэнерго... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25
2025-09-25T09:37
2025-09-25T09:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В связи со штормовым предупреждением предприятие "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтопэнерго республики. Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие два дня. По данным Крымского гидрометцентра, 25 и 26 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.В МЧС ранее предупредили о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, добавили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет штормовой ветерЛивневки не справились: последствия шторма в СевастополеШторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
Из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады
В Крыму из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады электриков
09:37 25.09.2025 (обновлено: 09:44 25.09.2025)