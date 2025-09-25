https://crimea.ria.ru/20250925/kosnutsya-li-pereboi-s-benzinom-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-1149708631.html

Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе

Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе

Общественный транспорт столицы Крыма продолжает работать в штатном режиме. Перебои в поставках топлива в республику на функционировании автобусов никак не... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T11:17

2025-09-25T11:17

2025-09-25T11:07

георгий сухацкий

симферополь

симферополь

транспорт

общественный транспорт

бензин

топливо в крыму

топливо

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110623/95/1106239546_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_e537c29ad56340baac6cd49194af6a18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Общественный транспорт столицы Крыма продолжает работать в штатном режиме. Перебои в поставках топлива в республику на функционировании автобусов никак не сказываются - для этой категории выделена особая квота. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Сухацкий отметил, что госпредприятие "Крымтроллейбус" работает на газомоторном топливе. Дефицита его нет. Поэтому городской транспорт столицы Крыма работает в штатном режиме. "Весь общественный транспорт Симферополя работает штатно. Запас топлива на них есть. Отклонения от расписания маршрутов из-за этого отсутствуют", – заверил начальник управления.Он уточнил, что из-за перебоев в работе мобильного интернета иногда появляются сбои в работе терминалов. Есть и локальные отклонения, например, связанные с переходом оператора системы – банка РНКБ в ВТБ.В четверг глава республики Сергей Аксенов заявил, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. Перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаКогда в Севастополе появится бензин – ответ властейСевастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут

симферополь

крым

2025

Новости

георгий сухацкий, симферополь, транспорт, общественный транспорт, бензин, топливо в крыму, топливо, новости крыма, крым