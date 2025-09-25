Рейтинг@Mail.ru
Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе
Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе
Общественный транспорт столицы Крыма продолжает работать в штатном режиме. Перебои в поставках топлива в республику на функционировании автобусов никак не... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T11:17
2025-09-25T11:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Общественный транспорт столицы Крыма продолжает работать в штатном режиме. Перебои в поставках топлива в республику на функционировании автобусов никак не сказываются - для этой категории выделена особая квота. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Сухацкий отметил, что госпредприятие "Крымтроллейбус" работает на газомоторном топливе. Дефицита его нет. Поэтому городской транспорт столицы Крыма работает в штатном режиме. "Весь общественный транспорт Симферополя работает штатно. Запас топлива на них есть. Отклонения от расписания маршрутов из-за этого отсутствуют", – заверил начальник управления.Он уточнил, что из-за перебоев в работе мобильного интернета иногда появляются сбои в работе терминалов. Есть и локальные отклонения, например, связанные с переходом оператора системы – банка РНКБ в ВТБ.В четверг глава республики Сергей Аксенов заявил, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. Перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.
Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе

Перебои с поставками топлива в Крым не влияют на работу общественного транспорта столицы

11:17 25.09.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоНовые автобусы ЛиАЗ
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Общественный транспорт столицы Крыма продолжает работать в штатном режиме. Перебои в поставках топлива в республику на функционировании автобусов никак не сказываются - для этой категории выделена особая квота. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Что касается топливного снабжения, отмечу, что в нашей отрасли сейчас все стабильно. Наши перевозчики не испытывают дефицита. На них отведена отдельная квота", – рассказал гость эфира.
Сухацкий отметил, что госпредприятие "Крымтроллейбус" работает на газомоторном топливе. Дефицита его нет. Поэтому городской транспорт столицы Крыма работает в штатном режиме.
"Весь общественный транспорт Симферополя работает штатно. Запас топлива на них есть. Отклонения от расписания маршрутов из-за этого отсутствуют", – заверил начальник управления.
Он уточнил, что из-за перебоев в работе мобильного интернета иногда появляются сбои в работе терминалов. Есть и локальные отклонения, например, связанные с переходом оператора системы – банка РНКБ в ВТБ.
"Также есть замечания по списанию средств с льготных категорий граждан. Еще одна частая проблема – постановка банковских карт в стоп-лист. Все эти проблемы оперативно решают наши коллеги", – заверил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя.
В четверг глава республики Сергей Аксенов заявил, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. Перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.
