В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины

В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T16:54

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149691683_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3a271320b4551ed2653bcba13a82978.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В августе 2023 года фигурант дела установил в частном доме в селе Флотское теплый пол и газовый котел. В декабре того же года он выполнил первичный пуск газа и пуско-наладочные работы данного котла.Мужчина получил ожоги 1 – 3 степени, а женщина – ожоги 59% тела. Через несколько дней от полученных травм она скончалась в больнице.Расследование по уголовному делу провел Следком по Крыму и Севастополю. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

