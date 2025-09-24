https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopolya-master-po-gazovym-kotlam-otvetit-za-gibel-zhenschiny--1149692376.html
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T16:54
2025-09-24T16:54
2025-09-24T17:08
В августе 2023 года фигурант дела установил в частном доме в селе Флотское теплый пол и газовый котел. В декабре того же года он выполнил первичный пуск газа и пуско-наладочные работы данного котла.Мужчина получил ожоги 1 – 3 степени, а женщина – ожоги 59% тела. Через несколько дней от полученных травм она скончалась в больнице.Расследование по уголовному делу провел Следком по Крыму и Севастополю. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины на пожаре - Следком
16:54 24.09.2025 (обновлено: 17:08 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
В августе 2023 года фигурант дела установил в частном доме в селе Флотское теплый пол и газовый котел. В декабре того же года он выполнил первичный пуск газа и пуско-наладочные работы данного котла.
"Он негерметично установил переходник в месте присоединения гибкого газового шланга к котлу, что привело к утечке газа. Поскольку оборудование было подключено без устройства вытяжной вентиляции и в отсутствие сигнализации на утечку газа, утром 10 декабря, когда собственник дома и проживающая с ним женщина, зашли внутрь, накопившаяся газо-воздушная смесь воспламенилась", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Мужчина получил ожоги 1 – 3 степени, а женщина – ожоги 59% тела. Через несколько дней от полученных травм она скончалась в больнице.
Расследование по уголовному делу провел Следком по Крыму и Севастополю.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении фигуранта. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть потребителя", - проинформировали в СК.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
