В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T16:54
2025-09-24T17:08
севастополь
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
новости севастополя
газ
суд
правосудие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В августе 2023 года фигурант дела установил в частном доме в селе Флотское теплый пол и газовый котел. В декабре того же года он выполнил первичный пуск газа и пуско-наладочные работы данного котла.Мужчина получил ожоги 1 – 3 степени, а женщина – ожоги 59% тела. Через несколько дней от полученных травм она скончалась в больнице.Расследование по уголовному делу провел Следком по Крыму и Севастополю. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
севастополь
В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины

В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины на пожаре - Следком

16:54 24.09.2025 (обновлено: 17:08 24.09.2025)
 
© Прокуратура СевастополяЖитель Севастополя обвиняется в некачественной установке газового котла, в результате чего пострадал мужчина, и погибла женщина
Житель Севастополя обвиняется в некачественной установке газового котла, в результате чего пострадал мужчина, и погибла женщина
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе частный мастер по установке газовых котлов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
В августе 2023 года фигурант дела установил в частном доме в селе Флотское теплый пол и газовый котел. В декабре того же года он выполнил первичный пуск газа и пуско-наладочные работы данного котла.

"Он негерметично установил переходник в месте присоединения гибкого газового шланга к котлу, что привело к утечке газа. Поскольку оборудование было подключено без устройства вытяжной вентиляции и в отсутствие сигнализации на утечку газа, утром 10 декабря, когда собственник дома и проживающая с ним женщина, зашли внутрь, накопившаяся газо-воздушная смесь воспламенилась", - проинформировали в надзорном ведомстве.

Мужчина получил ожоги 1 – 3 степени, а женщина – ожоги 59% тела. Через несколько дней от полученных травм она скончалась в больнице.
Расследование по уголовному делу провел Следком по Крыму и Севастополю.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении фигуранта. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть потребителя", - проинформировали в СК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
